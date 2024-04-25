Жительница ХМАО пожаловалась на агрессивное поведение воспитателя в детском саду

26 апреля 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Вартовчанка пожаловалась на воспитателя детсада, которая кричит на детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мать одного из воспитанников детского сада №47 в Нижневартовске (ХМАО) пожаловалась на агрессивное поведение воспитателя. Свой негативный отзыв женщина опубликовала в telegram-канале «ЧП Нижневартовск». «Моему сыночку нет еще четырех лет, но мы почти год ходим в Детский сад 47, который находится на Ханты-Мансийской 27а, корпус 2. Сынок давно привык и все было отлично, пока внезапно не стал устраивать истерики в связи с походом в детский сад. Я предположила, что, возможно, это связано с новым педагогом, и решила прийти не как обычно, как ранее его забирала, а нежданно», — рассказала вартовчанка в публикации. По ее словам, воспитатель кричала на детей, а когда автор поста сделала ей замечание, извинилась и сказала, что дети сегодня «слишком буйные». При этом женщина не стала обращаться к заведующей детского сада для решения данной проблемы, а сразу призвала надзорные органы провести проверку. Директор дошкольного учреждения Ольга Звонарева сообщила корреспонденту агентства, что внутреннюю проверку провести сложно, так как никто с жалобами не обращался, а личных данных преподавателя в посте не указано. «В публикации очень много искаженных фактов. Например, там указано, что данный сотрудник был принят на работу из другого детского сада недавно. Однако за последние пол года приема на работу сотрудников не было», — пояснила URA.RU заведующая детского сада. Также она призвала родителей дошкольников к открытому диалогу с руководством учреждения для максимально быстрого решения подобных конфликтных ситуаций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мать одного из воспитанников детского сада №47 в Нижневартовске (ХМАО) пожаловалась на агрессивное поведение воспитателя. Свой негативный отзыв женщина опубликовала в telegram-канале «ЧП Нижневартовск». «Моему сыночку нет еще четырех лет, но мы почти год ходим в Детский сад 47, который находится на Ханты-Мансийской 27а, корпус 2. Сынок давно привык и все было отлично, пока внезапно не стал устраивать истерики в связи с походом в детский сад. Я предположила, что, возможно, это связано с новым педагогом, и решила прийти не как обычно, как ранее его забирала, а нежданно», — рассказала вартовчанка в публикации. По ее словам, воспитатель кричала на детей, а когда автор поста сделала ей замечание, извинилась и сказала, что дети сегодня «слишком буйные». При этом женщина не стала обращаться к заведующей детского сада для решения данной проблемы, а сразу призвала надзорные органы провести проверку. Директор дошкольного учреждения Ольга Звонарева сообщила корреспонденту агентства, что внутреннюю проверку провести сложно, так как никто с жалобами не обращался, а личных данных преподавателя в посте не указано. «В публикации очень много искаженных фактов. Например, там указано, что данный сотрудник был принят на работу из другого детского сада недавно. Однако за последние пол года приема на работу сотрудников не было», — пояснила URA.RU заведующая детского сада. Также она призвала родителей дошкольников к открытому диалогу с руководством учреждения для максимально быстрого решения подобных конфликтных ситуаций.