Аналитик Разуваев предупредил о росте цен на продукты в России

26 апреля 2024 в 18:47 Размер текста - 17 +

Нужно, чтобы россияне перевели сбережения в рубли, сказал Александр Разуваев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В большей степени цены в России будут дорожать на продукты, но зарплаты будут обгонять рост инфляции. Об этом сообщил в беседе с URA.RU член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев. Новость по теме Набиуллина пообещала рост цен и допустила повышение ключевой ставки: главные заявление главы ЦБ «Инфляция продолжит расти. Больше всего будут дорожать продукты. Дефицит на рынке труда сохранится. Зарплаты будут расти больше, чем инфляция. Естественно, это средняя температура по больнице. Кому-то не повезет. Плюс не стоит забывать, что у нас 15 триллионов «в конвертах», — сказал Александр Разуваев. По его словам, важно, чтобы россияне начали отказываться от иностранной валюты для сбережений в пользу рубля. «У высокой ключевой ставки есть еще одно, даже более важное значение — это, конечно, чтобы рубль стал валютой сбережения, чтобы люди меняли валюту на рубли и несли во вклады. Аналогичная ситуация у нас была в 1995 году. [Глава ЦБ Эльвира] Набиуллина с этим прекрасно справляется», — отметил аналитик. ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не исключила, что показатель могут поднять, если процесс снижения темпов роста инфляции затянется. По ее прогнозу, в текущем году цены вырастут на 4,3%-4,8%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В большей степени цены в России будут дорожать на продукты, но зарплаты будут обгонять рост инфляции. Об этом сообщил в беседе с URA.RU член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев. «Инфляция продолжит расти. Больше всего будут дорожать продукты. Дефицит на рынке труда сохранится. Зарплаты будут расти больше, чем инфляция. Естественно, это средняя температура по больнице. Кому-то не повезет. Плюс не стоит забывать, что у нас 15 триллионов «в конвертах», — сказал Александр Разуваев. По его словам, важно, чтобы россияне начали отказываться от иностранной валюты для сбережений в пользу рубля. «У высокой ключевой ставки есть еще одно, даже более важное значение — это, конечно, чтобы рубль стал валютой сбережения, чтобы люди меняли валюту на рубли и несли во вклады. Аналогичная ситуация у нас была в 1995 году. [Глава ЦБ Эльвира] Набиуллина с этим прекрасно справляется», — отметил аналитик. ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не исключила, что показатель могут поднять, если процесс снижения темпов роста инфляции затянется. По ее прогнозу, в текущем году цены вырастут на 4,3%-4,8%.