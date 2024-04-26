В одной из гостиниц Челябинска произошла поножовщина

УМВД Челябинской области задержало мужчину, устроившего поножовщину в гостинице

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В одной из гостиниц, расположенной в Калининском районе Челябинска, произошла поножовщина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, нападавшего оперативно задержали, потерпевшего доставили в больницу.

«Установив и опросив свидетелей произошедшего, полицейские получили приметы предполагаемого подозреваемого с описанием его внешности и одежды. Полученная информация была передана всем экипажам наружных нарядов полиции. В ходе отработки прилегающей к месту происшествия территории полицейские полка ППС задержали подозреваемого по имеющимся приметам», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Поножовщина началась после словесной перепалки. Мужчины выпивали вместе, когда между ними возник конфликт. Они начали ссориться, а один из них схватился за нож. Сейчас в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Он помещен в изолятор временного содержания. Вскоре ему должны избрать меру пресечения.