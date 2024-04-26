26 апреля 2024

В одной из гостиниц Челябинска произошла поножовщина

УМВД Челябинской области задержало мужчину, устроившего поножовщину в гостинице
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, уголовное дело, убийство, нож
В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело Фото:

В одной из гостиниц, расположенной в Калининском районе Челябинска, произошла поножовщина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, нападавшего оперативно задержали, потерпевшего доставили в больницу.

«Установив и опросив свидетелей произошедшего, полицейские получили приметы предполагаемого подозреваемого с описанием его внешности и одежды. Полученная информация была передана всем экипажам наружных нарядов полиции. В ходе отработки прилегающей к месту происшествия территории полицейские полка ППС задержали подозреваемого по имеющимся приметам», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Поножовщина началась после словесной перепалки. Мужчины выпивали вместе, когда между ними возник конфликт. Они начали ссориться, а один из них схватился за нож. Сейчас в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Он помещен в изолятор временного содержания. Вскоре ему должны избрать меру пресечения.

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В одной из гостиниц, расположенной в Калининском районе Челябинска, произошла поножовщина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, нападавшего оперативно задержали, потерпевшего доставили в больницу. «Установив и опросив свидетелей произошедшего, полицейские получили приметы предполагаемого подозреваемого с описанием его внешности и одежды. Полученная информация была передана всем экипажам наружных нарядов полиции. В ходе отработки прилегающей к месту происшествия территории полицейские полка ППС задержали подозреваемого по имеющимся приметам», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Поножовщина началась после словесной перепалки. Мужчины выпивали вместе, когда между ними возник конфликт. Они начали ссориться, а один из них схватился за нож. Сейчас в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Он помещен в изолятор временного содержания. Вскоре ему должны избрать меру пресечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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