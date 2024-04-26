26 апреля 2024

Мэр Тобольска нашел способ остановить бунты в городе

Глава Тюбольска Афанасьев пошел на компромисс, чтобы прекратить пикеты в городе
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка губернатора Александра Моора. Тобольск, афанасьев максим
Афанасьев справился с протестующими в Тобольске Фото:

Глава Тобольска Максим Афанасьев нашел компромиссное решение, чтобы остановить бунты из-за строительства отеля в старом здании мужской гимназии. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к администрации города.

«Чтобы недовольства из-за строительства отеля в историческом здании прекратились, глава пошел на компромисс. Он предложил инвестору обустроить часть здания под музей в честь уроженца Тобольска Менделеева и пообещал профинансировать памятник известному химику. Инвестор согласился. Активистов, выступающих за строительство музея, этот вариант тоже устроил», — сообщают собеседники агентства.

Ранее URA.RU сообщало о протестах, которые возникли в городе из-за решения властей отдать историческое здание под отель. Жители хотели видеть там музей в честь Дмитрия Менделеева.

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Глава Тобольска Максим Афанасьев нашел компромиссное решение, чтобы остановить бунты из-за строительства отеля в старом здании мужской гимназии. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к администрации города. «Чтобы недовольства из-за строительства отеля в историческом здании прекратились, глава пошел на компромисс. Он предложил инвестору обустроить часть здания под музей в честь уроженца Тобольска Менделеева и пообещал профинансировать памятник известному химику. Инвестор согласился. Активистов, выступающих за строительство музея, этот вариант тоже устроил», — сообщают собеседники агентства. Ранее URA.RU сообщало о протестах, которые возникли в городе из-за решения властей отдать историческое здание под отель. Жители хотели видеть там музей в честь Дмитрия Менделеева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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