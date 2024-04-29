В Полтавской области гремят взрывы

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Подробности взрывов не приводятся Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Прогремели взрывы в Полтавской области, которая находится на востоке Украины. Об этом заявил глава областной администрации Филипп Пронин.

«Взрывы в Полтавской области. Звуки слышны в Миргородском районе», — написал Филипп Пронин в своем telegram-канале. До этого в регионе была объявлена воздушная тревога.

Полтавская область находится рядом с Харьковской. Ранее там была уничтожена ключевая для востока Украины Змиевская ТЭС. Она питала сразу три региона, где находятся промышленные объекты. Подробности — в материале URA.RU.

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Прогремели взрывы в Полтавской области, которая находится на востоке Украины. Об этом заявил глава областной администрации Филипп Пронин. «Взрывы в Полтавской области. Звуки слышны в Миргородском районе», — написал Филипп Пронин в своем telegram-канале. До этого в регионе была объявлена воздушная тревога. Полтавская область находится рядом с Харьковской. Ранее там была уничтожена ключевая для востока Украины Змиевская ТЭС. Она питала сразу три региона, где находятся промышленные объекты. Подробности — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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