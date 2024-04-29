В Полтавской области гремят взрывы

Подробности взрывов не приводятся
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Прогремели взрывы в Полтавской области, которая находится на востоке Украины. Об этом заявил глава областной администрации Филипп Пронин.
«Взрывы в Полтавской области. Звуки слышны в Миргородском районе», — написал Филипп Пронин в своем telegram-канале. До этого в регионе была объявлена воздушная тревога.
Полтавская область находится рядом с Харьковской. Ранее там была уничтожена ключевая для востока Украины Змиевская ТЭС. Она питала сразу три региона, где находятся промышленные объекты. Подробности — в материале URA.RU.
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