В мире Украина В Полтавской области гремят взрывы 29 апреля 2024 в 15:34 Размер текста - 17 + Подробности взрывов не приводятся Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Thomas Spencer новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Прогремели взрывы в Полтавской области, которая находится на востоке Украины. Об этом заявил глава областной администрации Филипп Пронин. «Взрывы в Полтавской области. Звуки слышны в Миргородском районе», — написал Филипп Пронин в своем telegram-канале. До этого в регионе была объявлена воздушная тревога. Полтавская область находится рядом с Харьковской. Ранее там была уничтожена ключевая для востока Украины Змиевская ТЭС. Она питала сразу три региона, где находятся промышленные объекты. Подробности — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Прогремели взрывы в Полтавской области, которая находится на востоке Украины. Об этом заявил глава областной администрации Филипп Пронин. «Взрывы в Полтавской области. Звуки слышны в Миргородском районе», — написал Филипп Пронин в своем telegram-канале. До этого в регионе была объявлена воздушная тревога. Полтавская область находится рядом с Харьковской. Ранее там была уничтожена ключевая для востока Украины Змиевская ТЭС. Она питала сразу три региона, где находятся промышленные объекты. Подробности — в материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям