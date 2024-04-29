«Дочка» регионального минкульта направила на 300-летие Перми 500 млн рублей

Агентство новых технологий направило на 300-летие Перми 500 млн рублей

30 апреля 2024 в 13:38 Размер текста - 17 +

Пермь отпраздновала свое 300-летие в 2023 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU Автономная некоммерческая организация «Агентство новых технологий», которая является дочерней компании регионального минкульта, направила более 500 млн рублей на празднование 300-летия Перми. Об этом сообщается в отчете о целевом использовании финансов за 2023 год. «В 2023 году объем полученных средств составил 556 млн рублей, что выше показателя предыдущего года в пять раз. В 2022 году он составлял 106,2 млн рублей. Рост показателей связан с финансированием деятельности компании по организации юбилея города „Пермь-300“», — сообщил «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на базу данных «СПАРК-Интерфакс» и региональный минкульт. По данным издания, в 2023 году взносы и другие целевые поступления составили 534 млн рублей. Всего организацией использовано 573,5 млн рублей против 93 млн рублей годом ранее. Из них 558,3 млн рублей было потрачено на организацию целевых мероприятий. Остаток денежных средств на конец отчетного периода составил 10 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Автономная некоммерческая организация «Агентство новых технологий», которая является дочерней компании регионального минкульта, направила более 500 млн рублей на празднование 300-летия Перми. Об этом сообщается в отчете о целевом использовании финансов за 2023 год. «В 2023 году объем полученных средств составил 556 млн рублей, что выше показателя предыдущего года в пять раз. В 2022 году он составлял 106,2 млн рублей. Рост показателей связан с финансированием деятельности компании по организации юбилея города „Пермь-300“», — сообщил «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на базу данных «СПАРК-Интерфакс» и региональный минкульт. По данным издания, в 2023 году взносы и другие целевые поступления составили 534 млн рублей. Всего организацией использовано 573,5 млн рублей против 93 млн рублей годом ранее. Из них 558,3 млн рублей было потрачено на организацию целевых мероприятий. Остаток денежных средств на конец отчетного периода составил 10 млн рублей.