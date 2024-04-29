В Екатеринбурге столкнулись три машины, одна влетела в школьников

30 апреля 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

Госавтоинспекторы устанавливают все детали произошедшего Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на улице 2-я Новосибирская столкнулись три машины, одна из них отлетела на тротуар, по которому шли два школьника. Мальчики доставлены в больницу с травмами колен, сообщает городское ГИБДД. «22-летняя женщина со стажем вождения 1 год, управляя автомашиной Honda, двигаясь по 2-й Новосибирской улице со стороны микрорайона Солнечный, на пересечении с улицей Окружная проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустила столкновение с автомашиной ГАЗель, которая двигалась по улице Окружная справа, после чего автомашина Honda допустила столкновение с автомашиной Lada Granta», — пояснили инспекторы. Из-за этого Lada вылетела на тротуар и сбила двух 11-летних мальчиков, их доставили в больницу. По результатам проверки выяснилось, что все водители были трезвые. Ранее в поселке Белокаменный водитель насмерть сбил девочку, которая выгуливала собаку. Мужчина сбежал, но через время его поймали. Выяснилось, что перед выездом он выпил пол-литра водки. Силовики начали проверку, возбуждено уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на улице 2-я Новосибирская столкнулись три машины, одна из них отлетела на тротуар, по которому шли два школьника. Мальчики доставлены в больницу с травмами колен, сообщает городское ГИБДД. «22-летняя женщина со стажем вождения 1 год, управляя автомашиной Honda, двигаясь по 2-й Новосибирской улице со стороны микрорайона Солнечный, на пересечении с улицей Окружная проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустила столкновение с автомашиной ГАЗель, которая двигалась по улице Окружная справа, после чего автомашина Honda допустила столкновение с автомашиной Lada Granta», — пояснили инспекторы. Из-за этого Lada вылетела на тротуар и сбила двух 11-летних мальчиков, их доставили в больницу. По результатам проверки выяснилось, что все водители были трезвые. Ранее в поселке Белокаменный водитель насмерть сбил девочку, которая выгуливала собаку. Мужчина сбежал, но через время его поймали. Выяснилось, что перед выездом он выпил пол-литра водки. Силовики начали проверку, возбуждено уголовное дело.