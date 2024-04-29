29 апреля 2024

В Екатеринбурге столкнулись три машины, одна влетела в школьников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, машина дпс, проезжая часть, дежурство, полиция, город, гибдд, инспектор дпс, дорога, автомобили, автомобильный поток, дорожная безопасность
Госавтоинспекторы устанавливают все детали произошедшего Фото:

В Екатеринбурге на улице 2-я Новосибирская столкнулись три машины, одна из них отлетела на тротуар, по которому шли два школьника. Мальчики доставлены в больницу с травмами колен, сообщает городское ГИБДД.

«22-летняя женщина со стажем вождения 1 год, управляя автомашиной Honda, двигаясь по 2-й Новосибирской улице со стороны микрорайона Солнечный, на пересечении с улицей Окружная проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустила столкновение с автомашиной ГАЗель, которая двигалась по улице Окружная справа, после чего автомашина Honda допустила столкновение с автомашиной Lada Granta», — пояснили инспекторы.

Из-за этого Lada вылетела на тротуар и сбила двух 11-летних мальчиков, их доставили в больницу. По результатам проверки выяснилось, что все водители были трезвые.

Ранее в поселке Белокаменный водитель насмерть сбил девочку, которая выгуливала собаку. Мужчина сбежал, но через время его поймали. Выяснилось, что перед выездом он выпил пол-литра водки. Силовики начали проверку, возбуждено уголовное дело.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на улице 2-я Новосибирская столкнулись три машины, одна из них отлетела на тротуар, по которому шли два школьника. Мальчики доставлены в больницу с травмами колен, сообщает городское ГИБДД. «22-летняя женщина со стажем вождения 1 год, управляя автомашиной Honda, двигаясь по 2-й Новосибирской улице со стороны микрорайона Солнечный, на пересечении с улицей Окружная проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустила столкновение с автомашиной ГАЗель, которая двигалась по улице Окружная справа, после чего автомашина Honda допустила столкновение с автомашиной Lada Granta», — пояснили инспекторы. Из-за этого Lada вылетела на тротуар и сбила двух 11-летних мальчиков, их доставили в больницу. По результатам проверки выяснилось, что все водители были трезвые. Ранее в поселке Белокаменный водитель насмерть сбил девочку, которая выгуливала собаку. Мужчина сбежал, но через время его поймали. Выяснилось, что перед выездом он выпил пол-литра водки. Силовики начали проверку, возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...