В Перми экоактивисты спасают червей на улицах города. Фото

01 мая 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

Дождевые черви увеличивают дренаж и аэрацию почвы Фото: Flickr/schizoform/CC BY 2.0 В Перми с установлением дождливой погоды на тротуары и дороги стали выползать дождевые черви. Чтобы они не погибли, активисты-экологи собирают червей и отпускают на газон или в компостные кучи. Руководитель приюта для кошек «Матроскин» Галя Море утром 1 мая пробежалась по Комсомольскому проспекту, чтобы спасти червей от предстоящей спортивной эстафеты. «Проснуться под звуки рупора в 8:00 утра. Намотать свои пять километров по Компросу, собирая червяков с асфальта, чтобы их не растоптали. Пожалуйста, ходите аккуратно в дождик, не наступайте на червяков на асфальте», — поделилась она в соцсети «ВКонтакте». Экоактивистка Надежда Баглей публикует в своих соцсетях фото спасенных дождевых червей. «Почему же они выбираются из земли во время дождя? Ученые полагают, что так происходит расселение дождевых червей. Во влажную погоду они могут довольно быстро путешествовать по поверхности земли и находить новые места обитания. Тротуары и другие твердые городские покрытия — это нежданная засада для червячков. Многие из них тут и заканчивают свою миграцию. Очень жаль, ведь червяки очень полезны — это ангелы земли!» — отмечает она. Собранных червей Баглей отпустила в контейнер для компоста в Саду соловьев. Здесь для них готов «и стол, и дом», — пишет активистка. Черви после дождя заполоняют улицы Перми Надежда Баглей Фото: В контейнере для компоста черви обретают новую жизнь Надежда Баглей Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми с установлением дождливой погоды на тротуары и дороги стали выползать дождевые черви. Чтобы они не погибли, активисты-экологи собирают червей и отпускают на газон или в компостные кучи. Руководитель приюта для кошек «Матроскин» Галя Море утром 1 мая пробежалась по Комсомольскому проспекту, чтобы спасти червей от предстоящей спортивной эстафеты. «Проснуться под звуки рупора в 8:00 утра. Намотать свои пять километров по Компросу, собирая червяков с асфальта, чтобы их не растоптали. Пожалуйста, ходите аккуратно в дождик, не наступайте на червяков на асфальте», — поделилась она в соцсети «ВКонтакте». Экоактивистка Надежда Баглей публикует в своих соцсетях фото спасенных дождевых червей. «Почему же они выбираются из земли во время дождя? Ученые полагают, что так происходит расселение дождевых червей. Во влажную погоду они могут довольно быстро путешествовать по поверхности земли и находить новые места обитания. Тротуары и другие твердые городские покрытия — это нежданная засада для червячков. Многие из них тут и заканчивают свою миграцию. Очень жаль, ведь червяки очень полезны — это ангелы земли!» — отмечает она. Собранных червей Баглей отпустила в контейнер для компоста в Саду соловьев. Здесь для них готов «и стол, и дом», — пишет активистка.