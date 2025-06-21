21 июня 2025

Выручка разработчика музыкальных приложений из Перми выросла на 86%

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания производит продукты для индустрии компьютерных игр и музыкального сегмента
Компания производит продукты для индустрии компьютерных игр и музыкального сегмента Фото:

По итогу прошлого года выручка пермского разработчика музыкальных приложений ООО «Эназа Аппс» увеличилась на 86%. Компания добилась показателя в 285 млн рублей, указано в базе «СПАРК-Интерфакс».

«Отчет о финансовых результатах ООО „Эназа Аппс“ за 2024 год. Выручка — 285 млн рублей (годом ранее было — 152,9 млн). Чистая прибыль выросла на 12,7% до 58,6 млн (было — 52 млн рублей)», — свидетельствуют опубликованные данные. В то же время себестоимость продаж за год выросла более чем в два раза и достигла 195,9 млн рублей.

Компанию основали в 2019 году. Она специализируется на создании программного обеспечения. Владельцами являются бизнесмены из Перми Думитру Врабие, которому принадлежит 90% долей, и Дмитрий Исаев с пакетом в 10%.

По данным из открытых источников, разработчик Enaza производит сервисы и приложения, ориентированные на индустрию компьютерных игр и музыки. К ключевым продуктам фирмы относятся музыкальное приложение Enaza Apps, а также платформа GamersBase, предназначенная для распространения компьютерных игр. Штат насчитывает порядка 80 сотрудников.

URA.RU ранее рассказывало про пермское рекламное агентство, которое получило прибыль в десятки млн рублей. А региональная сеть цветочных магазинов напротив — показала убыток примерно на ту же сумму.

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По итогу прошлого года выручка пермского разработчика музыкальных приложений ООО «Эназа Аппс» увеличилась на 86%. Компания добилась показателя в 285 млн рублей, указано в базе «СПАРК-Интерфакс». «Отчет о финансовых результатах ООО „Эназа Аппс“ за 2024 год. Выручка — 285 млн рублей (годом ранее было — 152,9 млн). Чистая прибыль выросла на 12,7% до 58,6 млн (было — 52 млн рублей)», — свидетельствуют опубликованные данные. В то же время себестоимость продаж за год выросла более чем в два раза и достигла 195,9 млн рублей. Компанию основали в 2019 году. Она специализируется на создании программного обеспечения. Владельцами являются бизнесмены из Перми Думитру Врабие, которому принадлежит 90% долей, и Дмитрий Исаев с пакетом в 10%. По данным из открытых источников, разработчик Enaza производит сервисы и приложения, ориентированные на индустрию компьютерных игр и музыки. К ключевым продуктам фирмы относятся музыкальное приложение Enaza Apps, а также платформа GamersBase, предназначенная для распространения компьютерных игр. Штат насчитывает порядка 80 сотрудников. URA.RU ранее рассказывало про пермское рекламное агентство, которое получило прибыль в десятки млн рублей. А региональная сеть цветочных магазинов напротив — показала убыток примерно на ту же сумму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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