В Пермском крае простятся с погибшим бойцом СВО Вячеславом Истоминым

В ходе специальной военной операции, при выполнении боевых задач, погиб житель Пермского края Вячеслав Истомин. Об этом сообщает администрация Кишертского округа.
«С прискорбием сообщаем, что в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Истомин Вячеслав Кириллович. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, разделяем с вами горечь невосполнимой утраты. Светлая память павшему бойцу!» — сказано в сообщении мэрии, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».
Церемония прощания состоится 23 июня в 12:00 в Покровском храме села Усть-Кишерть. Проститься с бойцом можно будет в храме с 10:00 по местному времени.
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