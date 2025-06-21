21 июня 2025

В Пермском крае простятся с погибшим бойцом СВО Вячеславом Истоминым

© Служба новостей «URA.RU»
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Отпевание состоится 23 июня
Отпевание состоится 23 июня Фото:

В ходе специальной военной операции, при выполнении боевых задач, погиб житель Пермского края Вячеслав Истомин. Об этом сообщает администрация Кишертского округа.

«С прискорбием сообщаем, что в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Истомин Вячеслав Кириллович. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, разделяем с вами горечь невосполнимой утраты. Светлая память павшему бойцу!» — сказано в сообщении мэрии, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Церемония прощания состоится 23 июня в 12:00 в Покровском храме села Усть-Кишерть. Проститься с бойцом можно будет в храме с 10:00 по местному времени.

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В ходе специальной военной операции, при выполнении боевых задач, погиб житель Пермского края Вячеслав Истомин. Об этом сообщает администрация Кишертского округа. «С прискорбием сообщаем, что в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Истомин Вячеслав Кириллович. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, разделяем с вами горечь невосполнимой утраты. Светлая память павшему бойцу!» — сказано в сообщении мэрии, опубликованном в соцсети «ВКонтакте». Церемония прощания состоится 23 июня в 12:00 в Покровском храме села Усть-Кишерть. Проститься с бойцом можно будет в храме с 10:00 по местному времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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