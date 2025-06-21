Сотрудники МЧС спасли мужчину на пожаре в Александровске

В Александровске (Пермский край) во время пожара был спасен мужчина. Сообщение о возгорании в частном доме поступило в ночь на 22 июня, передает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«Было установлено, что на кухне в частном доме горит мебель. Пожарными в составе звена газодымозащитной службы спасен мужчина. Его вывели через входной проем на свежий воздух. На пожаре погибших и травмированных нет», — указано в telegram-канале ведомства.
Площадь возгорания составила шесть квадратных метров. В тушении принимали участие 14 человек личного состава и четыре единицы техники. Точные причины происшествия устанавливаются.
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