21 июня 2025

Сотрудники МЧС спасли мужчину на пожаре в Александровске

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На кухне в частном доме вспыхнула мебель (архивное фото)
На кухне в частном доме вспыхнула мебель (архивное фото) Фото:

В Александровске (Пермский край) во время пожара был спасен мужчина. Сообщение о возгорании в частном доме поступило в ночь на 22 июня, передает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Было установлено, что на кухне в частном доме горит мебель. Пожарными в составе звена газодымозащитной службы спасен мужчина. Его вывели через входной проем на свежий воздух. На пожаре погибших и травмированных нет», — указано в telegram-канале ведомства.

Площадь возгорания составила шесть квадратных метров. В тушении принимали участие 14 человек личного состава и четыре единицы техники. Точные причины происшествия устанавливаются.

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В Александровске (Пермский край) во время пожара был спасен мужчина. Сообщение о возгорании в частном доме поступило в ночь на 22 июня, передает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. «Было установлено, что на кухне в частном доме горит мебель. Пожарными в составе звена газодымозащитной службы спасен мужчина. Его вывели через входной проем на свежий воздух. На пожаре погибших и травмированных нет», — указано в telegram-канале ведомства. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров. В тушении принимали участие 14 человек личного состава и четыре единицы техники. Точные причины происшествия устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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