21 июня 2025

Бывший пермский министр Никитин получил руководящий пост в федеральном Минэке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В последние годы Игорь Никитин работал в Минцифры России
В последние годы Игорь Никитин работал в Минцифры России Фото:

Экс-министра информационного развития и связи (МИРС) Прикамья Игоря Никитина назначили врио директора департамента цифровой трансформации Министерства экономразвития России. Об этом сообщил источник, близкий к ведомству.

«Никитин теперь занимается цифровизацией внутри министерства и развитием государственных информационных систем», — пояснил собеседник издания «Коммерсант-Прикамье». В самом Минэке также подтвердили информацию о назначении вывшего пермского министра на пост главы департамента.

В новом кресле директора Никитин заменил бывшего руководителя краевого АО «ТКО ПРО» Алика Башаева. Экс-министр возглавлял МИРС с 2017 по 2020 годы. Считается, что он — член команды бывшего прикамского губернатора Максима Решетникова, который уже пять лет возглавляет российское Минэкономразвития.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-министра информационного развития и связи (МИРС) Прикамья Игоря Никитина назначили врио директора департамента цифровой трансформации Министерства экономразвития России. Об этом сообщил источник, близкий к ведомству. «Никитин теперь занимается цифровизацией внутри министерства и развитием государственных информационных систем», — пояснил собеседник издания «Коммерсант-Прикамье». В самом Минэке также подтвердили информацию о назначении вывшего пермского министра на пост главы департамента. В новом кресле директора Никитин заменил бывшего руководителя краевого АО «ТКО ПРО» Алика Башаева. Экс-министр возглавлял МИРС с 2017 по 2020 годы. Считается, что он — член команды бывшего прикамского губернатора Максима Решетникова, который уже пять лет возглавляет российское Минэкономразвития.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...