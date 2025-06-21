Бывший пермский министр Никитин получил руководящий пост в федеральном Минэке

Экс-министра информационного развития и связи (МИРС) Прикамья Игоря Никитина назначили врио директора департамента цифровой трансформации Министерства экономразвития России. Об этом сообщил источник, близкий к ведомству.
«Никитин теперь занимается цифровизацией внутри министерства и развитием государственных информационных систем», — пояснил собеседник издания «Коммерсант-Прикамье». В самом Минэке также подтвердили информацию о назначении вывшего пермского министра на пост главы департамента.
В новом кресле директора Никитин заменил бывшего руководителя краевого АО «ТКО ПРО» Алика Башаева. Экс-министр возглавлял МИРС с 2017 по 2020 годы. Считается, что он — член команды бывшего прикамского губернатора Максима Решетникова, который уже пять лет возглавляет российское Минэкономразвития.
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