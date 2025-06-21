Жителям Пермского края объяснили, закончился или нет дождливый период

Ожидается, что дожди в ближайшие три дня на территории Прикамья прекратятся, но возобновятся с новой силой во второй половине предстоящей недели. Таким мнением поделился самый медийный синоптик региона, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.
«В ближайшие трое суток на фоне поступления более холодной и сухой воздушной массы с северо-запада ожидается прекращение осадков. Но вторая половина следующей недели, предварительно, снова может быть дождливой», — написал Андрей Шихов в своем telegram-канале.
По оценке эксперта, 10 мм осадков выпало в Перми до 20:00 часов вечера и еще 14 мм — после. Получается, что за период с 15 по 22 июня выпало 94 мм. Это превышает всю месячную норму июня.
URA.RU уже писало что во время прошедшей грозы двоим пермякам удалось пережить удар молнии. О том, как город справился с последствиями стихии — узнаете из нашей публикации.
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