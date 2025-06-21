21 июня 2025

Жителям Пермского края объяснили, закончился или нет дождливый период

Синоптик Шихов: вторая половина следующей недели в Прикамье будет дождливой
© Служба новостей «URA.RU»
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В ближайшие дни пермякам не следует опасаться существенных осадков
В ближайшие дни пермякам не следует опасаться существенных осадков Фото:

Ожидается, что дожди в ближайшие три дня на территории Прикамья прекратятся, но возобновятся с новой силой во второй половине предстоящей недели. Таким мнением поделился самый медийный синоптик региона, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

«В ближайшие трое суток на фоне поступления более холодной и сухой воздушной массы с северо-запада ожидается прекращение осадков. Но вторая половина следующей недели, предварительно, снова может быть дождливой», — написал Андрей Шихов в своем telegram-канале.

По оценке эксперта, 10 мм осадков выпало в Перми до 20:00 часов вечера и еще 14 мм — после. Получается, что за период с 15 по 22 июня выпало 94 мм. Это превышает всю месячную норму июня. 

URA.RU уже писало что во время прошедшей грозы двоим пермякам удалось пережить удар молнии. О том, как город справился с последствиями стихии — узнаете из нашей публикации.

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Ожидается, что дожди в ближайшие три дня на территории Прикамья прекратятся, но возобновятся с новой силой во второй половине предстоящей недели. Таким мнением поделился самый медийный синоптик региона, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. «В ближайшие трое суток на фоне поступления более холодной и сухой воздушной массы с северо-запада ожидается прекращение осадков. Но вторая половина следующей недели, предварительно, снова может быть дождливой», — написал Андрей Шихов в своем telegram-канале. По оценке эксперта, 10 мм осадков выпало в Перми до 20:00 часов вечера и еще 14 мм — после. Получается, что за период с 15 по 22 июня выпало 94 мм. Это превышает всю месячную норму июня.  URA.RU уже писало что во время прошедшей грозы двоим пермякам удалось пережить удар молнии. О том, как город справился с последствиями стихии — узнаете из нашей публикации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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