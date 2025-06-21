21 июня 2025

Совладельцем участка у пермского ТЮЗа стал разработчик информационных технологий

© Служба новостей «URA.RU»
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Речь идет о земле по улице Екатерининской
Речь идет о земле по улице Екатерининской Фото:

Компания «Проминформ», занимающаяся разработкой информационных технологий спецназначения, стала совладельцем земельного участка на улице Екатерининской, 72 в Перми. Эта информация содержится в базе Росреестра. Здесь ранее планировали построить бизнес-центр, а затем — жилой комплекс.

«АО „Проминформ“ предпринимателя Дмитрия Бурди получило 238 из 3617 долей в праве собственности на земельный участок рядом с Пермским театром юного зрителя (ТЮЗ). Остальные 3379 долей по-прежнему принадлежат ООО „Капитель“», — согласно выписке федеральной службы, соответствующая регистрация оформлена 27 марта.

В последние годы обсуждались различные сценарии застройки, однако реализация откладывалась. В 2016 году городу предложили увеличить высоту запланированного бизнес-центра до 25 этажей. Власти сначала согласовали проект, но в дальнейшем заблокировали снятие лимитов высотности.

В самом начале 2025-го — появилась информация, что на участке собирается возвести ЖК пермский девелопер «Ракета». По задумке авторов, высота застройки должна быть увеличена с шести до восьми этажей. Тогда итоговое решение должна была вынести краевая инспекция по охране объектов культурного наследия.

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Компания «Проминформ», занимающаяся разработкой информационных технологий спецназначения, стала совладельцем земельного участка на улице Екатерининской, 72 в Перми. Эта информация содержится в базе Росреестра. Здесь ранее планировали построить бизнес-центр, а затем — жилой комплекс. «АО „Проминформ“ предпринимателя Дмитрия Бурди получило 238 из 3617 долей в праве собственности на земельный участок рядом с Пермским театром юного зрителя (ТЮЗ). Остальные 3379 долей по-прежнему принадлежат ООО „Капитель“», — согласно выписке федеральной службы, соответствующая регистрация оформлена 27 марта. В последние годы обсуждались различные сценарии застройки, однако реализация откладывалась. В 2016 году городу предложили увеличить высоту запланированного бизнес-центра до 25 этажей. Власти сначала согласовали проект, но в дальнейшем заблокировали снятие лимитов высотности. В самом начале 2025-го — появилась информация, что на участке собирается возвести ЖК пермский девелопер «Ракета». По задумке авторов, высота застройки должна быть увеличена с шести до восьми этажей. Тогда итоговое решение должна была вынести краевая инспекция по охране объектов культурного наследия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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