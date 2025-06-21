В Прикамье 67 тысяч гектаров леса заражены уссурийским полиграфом

Зона карантина из-за нашествия уссурийского полиграфа в Пермском крае увеличилась до 67 тысяч гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю.
«По результатам обследований, проведенных на территории лесных массивов Пермского городского и регионального лесничества, выявлены очаги распространения карантинного объекта — уссурийского полиграфа. Карантинный фитосанитарный режим введен на территории общей площадью в 67 242 гектара», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Специалисты уточняют, что насекомое-вредитель поражает здоровые пихты, заражая их фитопатогенным грибом. Для предотвращения дальнейшего распространения уссурийского полиграфа Россельхознадзор проводит мероприятия по локализации очагов и организует борьбу с вредителем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!