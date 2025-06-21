21 июня 2025

В Прикамье 67 тысяч гектаров леса заражены уссурийским полиграфом

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В Пермском крае введен карантин из-за уссурийского полиграфа
В Пермском крае введен карантин из-за уссурийского полиграфа Фото:

Зона карантина из-за нашествия уссурийского полиграфа в Пермском крае увеличилась до 67 тысяч гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю.

«По результатам обследований, проведенных на территории лесных массивов Пермского городского и регионального лесничества, выявлены очаги распространения карантинного объекта — уссурийского полиграфа. Карантинный фитосанитарный режим введен на территории общей площадью в 67 242 гектара», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Специалисты уточняют, что насекомое-вредитель поражает здоровые пихты, заражая их фитопатогенным грибом. Для предотвращения дальнейшего распространения уссурийского полиграфа Россельхознадзор проводит мероприятия по локализации очагов и организует борьбу с вредителем.

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Зона карантина из-за нашествия уссурийского полиграфа в Пермском крае увеличилась до 67 тысяч гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю. «По результатам обследований, проведенных на территории лесных массивов Пермского городского и регионального лесничества, выявлены очаги распространения карантинного объекта — уссурийского полиграфа. Карантинный фитосанитарный режим введен на территории общей площадью в 67 242 гектара», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Специалисты уточняют, что насекомое-вредитель поражает здоровые пихты, заражая их фитопатогенным грибом. Для предотвращения дальнейшего распространения уссурийского полиграфа Россельхознадзор проводит мероприятия по локализации очагов и организует борьбу с вредителем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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