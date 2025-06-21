В Перми завершен этап лепки глиняной модели памятника Александру Невскому, который вскоре будет готов к отливке. Об этом сообщил глава Кировского района Михаил Борисов в своем telegram-канале.
«Мы побывали в архитектурной мастерской и стали свидетелями важного момента — завершения лепки из глины скульптуры памятника Александру Невскому! Работа проделана колоссальная: каждый изгиб, каждая деталь — воплощение мастерства и уважения к великому князю. Скоро памятник займет свое почетное место и станет символом памяти и славы», — написал Борисов.
По словам главы района, следующим этапом станет формовка глиняной скульптуры гипсом. Этот процесс необходим для подготовки к последующей отливке монумента в металле.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми памятник Александру Невскому могут установить 12 сентября 2025 года. Это станет возможным при условии своевременного сбора средств. На установку требуется более 7,5 млн рублей. Если средства не будут собраны, открытие перенесут на следующий год.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!