21 июня 2025

После обильных дождей Пермский край накроет волной похолодания

Пермский ЦГМС: в понедельник в Прикамье прогнозируется похолодание
© Служба новостей «URA.RU»
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Погода не слишком радует пермяков в конце июня
Погода не слишком радует пермяков в конце июня Фото:

В понедельник, 23 июня, в Прикамье ожидается сухая погода с понижением температуры. Об этом предупредили специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«В Пермском крае 23 июня влияние промежуточного барического гребня обеспечит отсутствие осадков, разворот ветра на южный и понижение температурного фона. Ночью будет от 3 до 8 градусов, в Перми — около 7. Днем будет от 14 до 19, в Перми — около 17 градусов», — написано в telegram-канале центра.

Согласно прогнозу, в понедельник — наступит пик похолодания. Самый медийный синоптик региона Андрей Шихов считает, что в ближайшие дни обильных осадков не предвидится. Дожди вернутся во второй половине недели. О том как пермяки пережили мощный ливень в ночь на воскресенье — узнаете из публикации URA.RU. А двоим мужчинам даже удалось уцелеть после удара молнии во время грозы.

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В понедельник, 23 июня, в Прикамье ожидается сухая погода с понижением температуры. Об этом предупредили специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «В Пермском крае 23 июня влияние промежуточного барического гребня обеспечит отсутствие осадков, разворот ветра на южный и понижение температурного фона. Ночью будет от 3 до 8 градусов, в Перми — около 7. Днем будет от 14 до 19, в Перми — около 17 градусов», — написано в telegram-канале центра. Согласно прогнозу, в понедельник — наступит пик похолодания. Самый медийный синоптик региона Андрей Шихов считает, что в ближайшие дни обильных осадков не предвидится. Дожди вернутся во второй половине недели. О том как пермяки пережили мощный ливень в ночь на воскресенье — узнаете из публикации URA.RU. А двоим мужчинам даже удалось уцелеть после удара молнии во время грозы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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