Серия жестоких убийств: по федеральному ТВ расскажут про пермского маньяка

На телеканале ТВ Центр состоится показ нового документального фильма «Охота на маньяка. Дело кота в цилиндре». В центре сюжета — кровавые события, развернувшиеся в Перми весной 2013 года, передает пресс-служба главка СКР.
«На телеканале ТВ Центр покажут фильм „Охота на маньяка. Дело кота в цилиндре“. В 2013 году в Перми с интервалом всего в несколько дней и даже часов произошли пять жестоких убийств», — указано в telegram-канале силового ведомства.
В описании говорится, что тела жертв маньяка находили в различных частях города, причем все они получили смертельные ранения ножом в область шеи и живота. Многим тогда казалось, что преступника ничего не может остановить и ему неведомы ни угрызения совести, ни страх наказания. Ленту выпустят в эфир 22 июня в 17:50 (время местное).
В Прикамье функционируют 17 взрослых колоний и одна воспитательная, где сидят несовершеннолетние. Также в регионе расположены шесть СИЗО, куда помещают обвиняемых и где находятся осужденные, ожидая апелляции или этапирования. На территории нередко отбывают наказание известные преступники. О знаменитых политических зеках, ворах в законе, медийных личностях и маньяках — читайте в материале URA.RU.
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