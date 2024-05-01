Генпрокуратура начала проверку «Почты России»

01 мая 2024 в 23:26 Размер текста - 17 +

Генпрокуратура занимается проблемами, возникшими с посылками Фото: Георгий Бергал © URA.RU Генеральная прокуратура России начала проверку по сообщениям о задержках международных почтовых отправлений, связанных с Почтой РФ. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «Генпрокуратура РФ организовала проверку по сообщениям о многочисленных задержках международных почтовых отправлений», — сообщили в Генпрокуратуре. Там рассказали, что задержки обусловлены недостатками при организации деятельности «Почты России», из-за которых на лицевом счете организации в ФТС РФ оказалось недостаточно денег для таможенных процедур и выпуска более 3000 посылок. С 30 апреля были замечены задержки в оформлении посылок, которые доставляет «Почта России». Ранее сообщалось, что это произошло из-за недостатка средств на счете оператора оплаты таможенных пошлин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генеральная прокуратура России начала проверку по сообщениям о задержках международных почтовых отправлений, связанных с Почтой РФ. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «Генпрокуратура РФ организовала проверку по сообщениям о многочисленных задержках международных почтовых отправлений», — сообщили в Генпрокуратуре. Там рассказали, что задержки обусловлены недостатками при организации деятельности «Почты России», из-за которых на лицевом счете организации в ФТС РФ оказалось недостаточно денег для таможенных процедур и выпуска более 3000 посылок. С 30 апреля были замечены задержки в оформлении посылок, которые доставляет «Почта России». Ранее сообщалось, что это произошло из-за недостатка средств на счете оператора оплаты таможенных пошлин.