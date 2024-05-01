Генпрокуратура начала проверку «Почты России»

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Международная выставка-форум Россия ВДНХ. Москва, почта россии
Генпрокуратура занимается проблемами, возникшими с посылками Фото:

Генеральная прокуратура России начала проверку по сообщениям о задержках международных почтовых отправлений, связанных с Почтой РФ. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

«Генпрокуратура РФ организовала проверку по сообщениям о многочисленных задержках международных почтовых отправлений», — сообщили в Генпрокуратуре. Там рассказали, что задержки обусловлены недостатками при организации деятельности «Почты России», из-за которых на лицевом счете организации в ФТС РФ оказалось недостаточно денег для таможенных процедур и выпуска более 3000 посылок.

С 30 апреля были замечены задержки в оформлении посылок, которые доставляет «Почта России». Ранее сообщалось, что это произошло из-за недостатка средств на счете оператора оплаты таможенных пошлин.

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Генеральная прокуратура России начала проверку по сообщениям о задержках международных почтовых отправлений, связанных с Почтой РФ. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «Генпрокуратура РФ организовала проверку по сообщениям о многочисленных задержках международных почтовых отправлений», — сообщили в Генпрокуратуре. Там рассказали, что задержки обусловлены недостатками при организации деятельности «Почты России», из-за которых на лицевом счете организации в ФТС РФ оказалось недостаточно денег для таможенных процедур и выпуска более 3000 посылок. С 30 апреля были замечены задержки в оформлении посылок, которые доставляет «Почта России». Ранее сообщалось, что это произошло из-за недостатка средств на счете оператора оплаты таможенных пошлин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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