ФТС сообщила о задержках оформления посылок «Почты России»

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Таможенный почтовый пост при «Аэропорте «Кольцово». Екатеринбург, почта, почта россии, посылки, таможенный контроль, таможенный пост, сортировка почты
Задержки при оформлении посылок связаны с недостатком денег на лицевом счете «Почты России» Фото:

С 30 апреля фиксируются задержки в оформлении посылок, которые доставляет «Почта России». Это произошло из-за недостатка средств на лицевом счете оператора для оплаты таможенных пошлин. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

«Задержки [оформления посылок] связаны с недостатком денежных средств, размещаемых на лицевом счете АО Почта России для перечисления таможенных платежей за ввозимые посылки», — говорится в публикации ФТС, передает РБК. Однако доля таких посылок не превышает 0,2% от всех ввозимых международных посылок. Отмечается, что проблема будет решена в тот момент, когда на лицевой счет поступят деньги.

Ранее сообщалось, что с начала апреля этого года лимит на безналоговый ввоз товаров для личного пользования в Россию был сокращен с 1000 до 200 евро. В случае превышения этого порога покупателям придется уплачивать таможенную пошлину в размере 15% от стоимости товара, передает Life. Минимальный размер пошлины составит два евро за каждый килограмм веса.

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С 30 апреля фиксируются задержки в оформлении посылок, которые доставляет «Почта России». Это произошло из-за недостатка средств на лицевом счете оператора для оплаты таможенных пошлин. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС). «Задержки [оформления посылок] связаны с недостатком денежных средств, размещаемых на лицевом счете АО Почта России для перечисления таможенных платежей за ввозимые посылки», — говорится в публикации ФТС, передает РБК. Однако доля таких посылок не превышает 0,2% от всех ввозимых международных посылок. Отмечается, что проблема будет решена в тот момент, когда на лицевой счет поступят деньги. Ранее сообщалось, что с начала апреля этого года лимит на безналоговый ввоз товаров для личного пользования в Россию был сокращен с 1000 до 200 евро. В случае превышения этого порога покупателям придется уплачивать таможенную пошлину в размере 15% от стоимости товара, передает Life. Минимальный размер пошлины составит два евро за каждый килограмм веса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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