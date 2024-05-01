01 мая 2024

Жителям Сургута перерасчитают размер платы за воду из-за коммунальной аварии

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Сургутянам пересчитают плату за воду из-за аварии на трубопроводе Фото:

Горводоканал сделает перерасчет коммунальных платежей за воду жителям Сургута, пострадавшим от порыва трубопровода на улице Энгельса. Восстановить качество воды в кранах коммунальщики пообещали в течение 10 дней. На время ремонта организован подвоз питьевой воды.

«Если дом находится на прямых договорах со СГМУП „ГВК“, перерасчет будет выполнен автоматически при наличии сообщений от жителей данного дома о нарушении качества воды и на основании заключения технических служб СГМУП „ГВК“. В настоящее время Горводоканал проводит работы по восстановлению качества питьевой воды, ориентировочный период окончания работ составляет до 10 дней. На время проведения работ Горводоканал организует подвоз питьевой воды», — сообщили агентству власти Сургута.

Жителям домов, у которых нет прямых договоров с Горводоканалом, за перерасчетом оплаты за воду рекомендовали обратиться в свои управляющие компании. График и место подвоза воды можно уточнить в диспетчерских службах ГВК.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте на территории парковки Сургутской филармонии забил гейзер из-за коммунальной аварии. Прилегающая к участку площадь была затоплена, а качество воды в сетях водоснабжения ухудшилось.

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Горводоканал сделает перерасчет коммунальных платежей за воду жителям Сургута, пострадавшим от порыва трубопровода на улице Энгельса. Восстановить качество воды в кранах коммунальщики пообещали в течение 10 дней. На время ремонта организован подвоз питьевой воды. «Если дом находится на прямых договорах со СГМУП „ГВК“, перерасчет будет выполнен автоматически при наличии сообщений от жителей данного дома о нарушении качества воды и на основании заключения технических служб СГМУП „ГВК“. В настоящее время Горводоканал проводит работы по восстановлению качества питьевой воды, ориентировочный период окончания работ составляет до 10 дней. На время проведения работ Горводоканал организует подвоз питьевой воды», — сообщили агентству власти Сургута. Жителям домов, у которых нет прямых договоров с Горводоканалом, за перерасчетом оплаты за воду рекомендовали обратиться в свои управляющие компании. График и место подвоза воды можно уточнить в диспетчерских службах ГВК. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте на территории парковки Сургутской филармонии забил гейзер из-за коммунальной аварии. Прилегающая к участку площадь была затоплена, а качество воды в сетях водоснабжения ухудшилось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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