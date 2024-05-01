Жителям Сургута перерасчитают размер платы за воду из-за коммунальной аварии

Сургутянам пересчитают плату за воду из-за аварии на трубопроводе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Горводоканал сделает перерасчет коммунальных платежей за воду жителям Сургута, пострадавшим от порыва трубопровода на улице Энгельса. Восстановить качество воды в кранах коммунальщики пообещали в течение 10 дней. На время ремонта организован подвоз питьевой воды.

«Если дом находится на прямых договорах со СГМУП „ГВК“, перерасчет будет выполнен автоматически при наличии сообщений от жителей данного дома о нарушении качества воды и на основании заключения технических служб СГМУП „ГВК“. В настоящее время Горводоканал проводит работы по восстановлению качества питьевой воды, ориентировочный период окончания работ составляет до 10 дней. На время проведения работ Горводоканал организует подвоз питьевой воды», — сообщили агентству власти Сургута.

Жителям домов, у которых нет прямых договоров с Горводоканалом, за перерасчетом оплаты за воду рекомендовали обратиться в свои управляющие компании. График и место подвоза воды можно уточнить в диспетчерских службах ГВК.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте на территории парковки Сургутской филармонии забил гейзер из-за коммунальной аварии. Прилегающая к участку площадь была затоплена, а качество воды в сетях водоснабжения ухудшилось.