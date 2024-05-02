Губернатор Махонин подтвердил проведение военного парада в День Победы

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Парад в День Победы и шествие "Бессмертный полк". Пермь, бтр, военная техника
Военная техника пройдет по Октябрьской площади Перми Фото:

Парад Победы 9 мая в Перми состоится в очном формате. Это подтвердил глава Прикамья Дмитрий Махонин.

«Парад Победы пройдет в традиционном формате с торжественным прохождением войск пермского гарнизона на Октябрьской площади. В параде примет участие военная техника, для нас это очень важно и знаково», — заявил Махонин заседании регионального организационного комитета «Победа», передает корреспондент URA.RU.

Ранее сообщалось, что торжественные парады отменили в нескольких регионах России. Так его не будет в этом году в соседнем с Пермью Ижевске.

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Парад Победы 9 мая в Перми состоится в очном формате. Это подтвердил глава Прикамья Дмитрий Махонин. «Парад Победы пройдет в традиционном формате с торжественным прохождением войск пермского гарнизона на Октябрьской площади. В параде примет участие военная техника, для нас это очень важно и знаково», — заявил Махонин заседании регионального организационного комитета «Победа», передает корреспондент URA.RU. Ранее сообщалось, что торжественные парады отменили в нескольких регионах России. Так его не будет в этом году в соседнем с Пермью Ижевске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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