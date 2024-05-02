Губернатор Махонин подтвердил проведение военного парада в День Победы

Военная техника пройдет по Октябрьской площади Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Парад Победы 9 мая в Перми состоится в очном формате. Это подтвердил глава Прикамья Дмитрий Махонин.

«Парад Победы пройдет в традиционном формате с торжественным прохождением войск пермского гарнизона на Октябрьской площади. В параде примет участие военная техника, для нас это очень важно и знаково», — заявил Махонин заседании регионального организационного комитета «Победа», передает корреспондент URA.RU.

Ранее сообщалось, что торжественные парады отменили в нескольких регионах России. Так его не будет в этом году в соседнем с Пермью Ижевске.