12 мая 2024

Экс-пиарщик мэра Перми Наталья Шушпанова нашла работу в газете нефтяников

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Прессконференция Алексей Грибанов и Александр Филиппов. Пермь, портрет, шушпанова наталья
Наталья Шушпанова стала главным редактором газеты «Пермская нефть» Фото:

Экс-руководитель информационно-аналитического управления мэрии Перми Наталья Шушпанова трудоустроилась в газете пермских нефтяников. Она назначена главредом некоммерческого партнерства «Пермская нефть», которое издает одноименную газету.

«Наталья Шушпанова назначена главным редактором НП «Пермская нефть», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на саму экс-сотрудницу администрации Перми.

Шушпанова трудоустроилась в мэрию в 2009 году, где впоследствии возглавила пресс-службу городской администрации. В декабре она оставила должность. Новым пиарщиком главы города была назначена Наталья Усанина.

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Экс-руководитель информационно-аналитического управления мэрии Перми Наталья Шушпанова трудоустроилась в газете пермских нефтяников. Она назначена главредом некоммерческого партнерства «Пермская нефть», которое издает одноименную газету. «Наталья Шушпанова назначена главным редактором НП «Пермская нефть», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на саму экс-сотрудницу администрации Перми. Шушпанова трудоустроилась в мэрию в 2009 году, где впоследствии возглавила пресс-службу городской администрации. В декабре она оставила должность. Новым пиарщиком главы города была назначена Наталья Усанина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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