Экс-пиарщик мэра Перми Наталья Шушпанова нашла работу в газете нефтяников

13 мая 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Наталья Шушпанова стала главным редактором газеты «Пермская нефть» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Экс-руководитель информационно-аналитического управления мэрии Перми Наталья Шушпанова трудоустроилась в газете пермских нефтяников. Она назначена главредом некоммерческого партнерства «Пермская нефть», которое издает одноименную газету. «Наталья Шушпанова назначена главным редактором НП «Пермская нефть», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на саму экс-сотрудницу администрации Перми. Шушпанова трудоустроилась в мэрию в 2009 году, где впоследствии возглавила пресс-службу городской администрации. В декабре она оставила должность. Новым пиарщиком главы города была назначена Наталья Усанина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-руководитель информационно-аналитического управления мэрии Перми Наталья Шушпанова трудоустроилась в газете пермских нефтяников. Она назначена главредом некоммерческого партнерства «Пермская нефть», которое издает одноименную газету. «Наталья Шушпанова назначена главным редактором НП «Пермская нефть», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на саму экс-сотрудницу администрации Перми. Шушпанова трудоустроилась в мэрию в 2009 году, где впоследствии возглавила пресс-службу городской администрации. В декабре она оставила должность. Новым пиарщиком главы города была назначена Наталья Усанина.