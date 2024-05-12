Экс-пиарщик мэра Перми Наталья Шушпанова нашла работу в газете нефтяников

Наталья Шушпанова стала главным редактором газеты «Пермская нефть»
Экс-руководитель информационно-аналитического управления мэрии Перми Наталья Шушпанова трудоустроилась в газете пермских нефтяников. Она назначена главредом некоммерческого партнерства «Пермская нефть», которое издает одноименную газету.
«Наталья Шушпанова назначена главным редактором НП «Пермская нефть», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на саму экс-сотрудницу администрации Перми.
Шушпанова трудоустроилась в мэрию в 2009 году, где впоследствии возглавила пресс-службу городской администрации. В декабре она оставила должность. Новым пиарщиком главы города была назначена Наталья Усанина.
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