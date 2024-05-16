Зеленский обвинил весь мир в начале конфликта на Украине: главное о СВО за 16 мая

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что начало конфликта Киева и Москвы — вина всего мира. Также он заявил, что для отстаивания Харькова его стране хватит всего двух зенитно-ракетных комплексов Patriot. Главные новости спецоперации к вечеру 16 мая — в материале URA.RU.
Интервью Зеленского
Украинский лидер в интервью ABC News заявил, что весь мир виновен в начале российской спецоперации. Он также сказал, что теперь государства обязаны помочь разрешить этот конфликт.
По словам президента Украины, его страна может потерять Харьков на фоне российского наступления. Однако он уверен, что этого не произойдет, если Киев получит два ЗРК Patriot.
Глава украинского государства заявил в интервью прессе, что деньги, отправленные Вашингтоном на Украину, помогают финансировать американские фабрики и создавать новые рабочие места в США. Поэтому, если бы не Киев, Америка была бы совсем другой страной, подчеркнул Зеленский.
Визит госсекретаря США Энтони Блинкена разочаровал Зеленского, написал журналист ABC. Причиной тому является нужда Украины в сиюминутных поставках помощи, а не обещания.
Зеленский прибыл в Харьков
Украинский лидер провел в Харькове заседание, в ходе которого он обсудил обстановку на фронте на фоне российского наступления. Он также назвал ситуацию на харьковском направлении контролируемой.
Визит Зеленского прокомментировал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, который назвал поезду президента в город последней. Также к своему посту в соцсети «ВКонтакте» он прикрепил фото с казнью итальянского диктатора Бенито Муссолини.
Ход спецоперации
Армия России нанесли поражение подразделениям националистического формирования «Кракен» (входит в террористический и запрещенный в РФ полк «Азов») и «Иностранного легиона» в районах Дергачей, Липцов и Волчанска Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Российские бойцы, зашедшие в Волчанск Харьковской области, показали видео, на котором они берут в плен военных ВСУ. В Mash написали, что армия РФ настолько быстро прорвалась в город, что не все украинские боевики успели сбежать.
В Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки потеряли около 520 военных близ Часова Яра и Антоновки в ДНР. В ведомстве уточнили, что подразделения группировки ВС РФ «Юг» заняли более выгодные позиции на этом участке фронта.
Танкисты РФ пресекли попытку ВСУ контратаковать российские позиции на авдеевском направлении. Украинские силы были разгромлены огнем танков Т-72, передает Пятый канал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.