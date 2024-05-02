02 мая 2024

В ХМАО нефтяники украли с работы трубы на полмиллиона рублей

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Строительная компания «ТАДК». Заозерный. Курган, трубы, труба, канализационные трубы, канализационно-очистные сооружения
В Нефтеюганске сотрудники производственной базы украли 22 трубы Фото:

Сотрудники производственной базы Нефтеюганска (ХМАО) украли с места работы и сдали на металлолом 22 металлические трубы. О том, что подозреваемых задержали, сообщили на сайте УМВД Югры.

«В дежурную часть ОМВД России по г. Нефтеюганску поступило заявление о хищении двадцати двух одиннадцатиметровых металлических труб с территории одной из производственных баз города. Подозреваемыми оказались 34, 38 и 43-летние жители Нефтеюганска, которые работают на данном предприятии», — пояснили в полиции. На данный момент мужчины задержаны, а похищенное изъято.

Материальный ущерб кражи составил около 520 тысяч рублей. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту похищения имущества организации. Им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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Сотрудники производственной базы Нефтеюганска (ХМАО) украли с места работы и сдали на металлолом 22 металлические трубы. О том, что подозреваемых задержали, сообщили на сайте УМВД Югры. «В дежурную часть ОМВД России по г. Нефтеюганску поступило заявление о хищении двадцати двух одиннадцатиметровых металлических труб с территории одной из производственных баз города. Подозреваемыми оказались 34, 38 и 43-летние жители Нефтеюганска, которые работают на данном предприятии», — пояснили в полиции. На данный момент мужчины задержаны, а похищенное изъято. Материальный ущерб кражи составил около 520 тысяч рублей. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту похищения имущества организации. Им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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