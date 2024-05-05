Священник рассказал, что нужно обязательно сделать во время Светлой недели

Протоиерей Козлов: Светлая седмица — повод поделиться радостью Пасхи со всеми

06 мая 2024 в 07:23 Размер текста - 17 +

Важно посетить всех, кто может нуждаться в поддержке, заявил протоиерей Максим Козлов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Во время Светлой седмицы важно не только посетить храм, но и пообщаться с близкими и друзьями, чтобы разделить пасхальную радость. Об этом рассказал протоиерей Максим Козлов. «Чтобы почувствовать пасхальную радость, кроме посещения храма, в дни Светлой седмицы очень хорошо иметь дружеское или родственное общение и вынести эту радость праздника за стены храма», — передает слова Козлова РИА Новости. Он добавил, что было бы замечательно посетить тех, кто может нуждаться в поддержке или кого постигли невзгоды, и разделить с ними радость праздника. Протоиерей напомнил, что в соответствии с церковными уставами Пасху отмечают в течение 40 дней. Он объяснил, что Пасхальная ночь — это своеобразный всплеск эмоций, ночное богослужение в этот момент превосходит все ожидания. Затем наступает Светлая седмица — шесть последующих дней до субботы, когда совершаются литургии по пасхальному обряду: атмосфера полна радости, заключил Козлов. В Русской православной церкви Светлую седмицу начинают в понедельник — это неделя пасхальных праздников (Пасха в этом году отмечалась 5 мая). В это время верующим разрешается не соблюдать обычные посты по средам и пятницам, в храмах проводятся крестные ходы и богослужения в особенном обряде, царские врата (двери иконостаса) оставлены открытыми круглосуточно, символизируя открытие врат рая и победу над смертью. Согласно обычаям Русской церкви, каждый желающий может зазвонить в колокола в храме, возвещая о воскресении Христовом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время Светлой седмицы важно не только посетить храм, но и пообщаться с близкими и друзьями, чтобы разделить пасхальную радость. Об этом рассказал протоиерей Максим Козлов. «Чтобы почувствовать пасхальную радость, кроме посещения храма, в дни Светлой седмицы очень хорошо иметь дружеское или родственное общение и вынести эту радость праздника за стены храма», — передает слова Козлова РИА Новости. Он добавил, что было бы замечательно посетить тех, кто может нуждаться в поддержке или кого постигли невзгоды, и разделить с ними радость праздника. Протоиерей напомнил, что в соответствии с церковными уставами Пасху отмечают в течение 40 дней. Он объяснил, что Пасхальная ночь — это своеобразный всплеск эмоций, ночное богослужение в этот момент превосходит все ожидания. Затем наступает Светлая седмица — шесть последующих дней до субботы, когда совершаются литургии по пасхальному обряду: атмосфера полна радости, заключил Козлов. В Русской православной церкви Светлую седмицу начинают в понедельник — это неделя пасхальных праздников (Пасха в этом году отмечалась 5 мая). В это время верующим разрешается не соблюдать обычные посты по средам и пятницам, в храмах проводятся крестные ходы и богослужения в особенном обряде, царские врата (двери иконостаса) оставлены открытыми круглосуточно, символизируя открытие врат рая и победу над смертью. Согласно обычаям Русской церкви, каждый желающий может зазвонить в колокола в храме, возвещая о воскресении Христовом.