05 мая 2024

Екатеринбуржец пришел снимать квартиру и выпал из окна. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина выпал с 28 этажа и погиб
Мужчина выпал с 28 этажа и погиб Фото:

В Екатеринбурге рядом с многоэтажкой на Московской, 198 нашли тело 22-летнего парня. По словам очевидцев, он выпал с 28 этажа.

«Меньше часа назад он зашел в дом, сказал, что его ждут в квартире на 28-м этаже. А потом я увидела, как он выпал», — рассказала URA.RU консьерж.

Хозяин квартиры рассказал, что парень был трезвым. «Я показывал ему комнату, шкафчики открывал, повел ванную показывать, чувствую, он за мной не пошел. Возвращаюсь, вижу его вещи и окно открытое», — пояснил он. Юношу звали Ильей.

URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге рядом с многоэтажкой на Московской, 198 нашли тело 22-летнего парня. По словам очевидцев, он выпал с 28 этажа. «Меньше часа назад он зашел в дом, сказал, что его ждут в квартире на 28-м этаже. А потом я увидела, как он выпал», — рассказала URA.RU консьерж. Хозяин квартиры рассказал, что парень был трезвым. «Я показывал ему комнату, шкафчики открывал, повел ванную показывать, чувствую, он за мной не пошел. Возвращаюсь, вижу его вещи и окно открытое», — пояснил он. Юношу звали Ильей. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...