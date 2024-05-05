В Екатеринбурге рядом с многоэтажкой на Московской, 198 нашли тело 22-летнего парня. По словам очевидцев, он выпал с 28 этажа.
«Меньше часа назад он зашел в дом, сказал, что его ждут в квартире на 28-м этаже. А потом я увидела, как он выпал», — рассказала URA.RU консьерж.
Хозяин квартиры рассказал, что парень был трезвым. «Я показывал ему комнату, шкафчики открывал, повел ванную показывать, чувствую, он за мной не пошел. Возвращаюсь, вижу его вещи и окно открытое», — пояснил он. Юношу звали Ильей.
URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ ожидается.
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