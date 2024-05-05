Екатеринбуржец пришел снимать квартиру и выпал из окна. Фото

06 мая 2024 в 12:09 Размер текста - 17 +

Мужчина выпал с 28 этажа и погиб Фото: Сергей Бодров © URA.RU В Екатеринбурге рядом с многоэтажкой на Московской, 198 нашли тело 22-летнего парня. По словам очевидцев, он выпал с 28 этажа. «Меньше часа назад он зашел в дом, сказал, что его ждут в квартире на 28-м этаже. А потом я увидела, как он выпал», — рассказала URA.RU консьерж. Хозяин квартиры рассказал, что парень был трезвым. «Я показывал ему комнату, шкафчики открывал, повел ванную показывать, чувствую, он за мной не пошел. Возвращаюсь, вижу его вещи и окно открытое», — пояснил он. Юношу звали Ильей. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ ожидается. Сергей Бодров URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге рядом с многоэтажкой на Московской, 198 нашли тело 22-летнего парня. По словам очевидцев, он выпал с 28 этажа. «Меньше часа назад он зашел в дом, сказал, что его ждут в квартире на 28-м этаже. А потом я увидела, как он выпал», — рассказала URA.RU консьерж. Хозяин квартиры рассказал, что парень был трезвым. «Я показывал ему комнату, шкафчики открывал, повел ванную показывать, чувствую, он за мной не пошел. Возвращаюсь, вижу его вещи и окно открытое», — пояснил он. Юношу звали Ильей. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. Ответ ожидается.