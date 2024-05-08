Лидера челябинской ОПГ дорожников Колозяна отпустили домой, сына оставили в СИЗО

Тракторозаводский райсуд Челябинска 8 мая отпустил из СИЗО под домашний арест предполагаемого лидера ОПГ дорожников, директора ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвера Колозяна, обвиняемого в даче взяток чиновникам. Его сына сына Гарнинка оставили в СИЗО до 12 июля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда,.
«Суд удовлетворил ходатайства следствия о продлении срока содержания Гарнику Колозяну. Нверу Колозяну мера пресечения изменена на домашний арест», — сообщили в пресс-службе. Колозян-старший заключил досудебное соглашение. Это и стало поводом для смягчения меры пресечения
Колозяна-старшего задержали в середине декабря прошлого года. Вместе с ним были задержаны его заместитель Никита Иноземцев и сотрудник ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдар Галлямов. Позднее в аэропорту Челябинска при попытке покинуть Россию был задержан Колозян-младший. Следствие считает, что директор дорожной фирмы создал целую ОПГ, в которую вошли сотрудники контрольно-надзорных органов. За деньги они помогали фирме Колозянов с приемкой работ и прохождением проверок.
В ходе следствия один из фигурантов заключил досудебное соглашение, в рамках которого вывел силовиков на начальника одного из отделов ОГКУ «Челябинскавтодор» Артема Степанова. Позднее силовики задержали местного «решалу» Александра Свиридова. Оба проходят фигурантами по делу ОПГ. По версии следствия, они имели связи с Колозяном, помогали ему в махинациях.
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