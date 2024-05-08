В Перми экс-председателя ТСЖ «Паруса над Камой» подозревают в крупной растрате

Уголовное дело возбуждено по статье «присвоение или растрата в особо крупном размере» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя ТСЖ «Паруса над Камой» Петра Морщинина. Статья — «присвоение или растрата в особо крупном размере». По версии следствия, он вывел со счетов товарищества 1,25 млн рублей. Потерпевшим по делу признано ТСЖ в лице его действующего председателя Светланы Петровой.

«По версии следствия, с 1 июня по 19 июля 2021 года председатель ТСЖ „Паруса над Камой“, используя свое должностное положение, заключил фиктивный договор подряда с индивидуальным предпринимателем. Речь о выполнении работ по асфальтированию дороги по адресам улица Красновишерская, д. 35, 37, 39. Сумма контракта составила 1,25 млн рублей. Председатель достоверно знал, что работы по договору проводиться не будут. По данному факту было возбуждено уголовное дело», — сообщает Properm со ссылкой на постановление следователя.

По данным издания, также в апреле 2023 года суд оштрафовал Морщинина на пять тысяч рублей за нападение на женщин, раздававших документы по вопросу смены руководства домом. Конфликту предшествовал спор председателя ТСЖ с жильцами, которых не устраивало качество обслуживания дома. На пост главы товарищества претендовала Светлана Петрова, решившая вручить собственникам квартир бюллетени для голосования. Когда она и помогавшая ей соседка поднялись на этаж, где живет Морщинин, он напал на них.

По заявлению собственников ТСЖ «Паруса над Камой» также проводило проверку Управление экономической безопасности и противодействия коррупции. Заявители утверждали, что с 2017 года в ТСЖ не проводилась ревизионная проверка документации и не публиковались отчеты о финансовых результатах. На общем собрании владельцы квартир сменили Петра Морщинина на посту председателя товарищества. Он через суд пытался отменить это решение.