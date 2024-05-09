Путин проводит переговоры с главой Таджикистана Рахмоном

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Владимир Путин и Эмомали Рахмон на встрече в Кремле. Москва, путин владимир, рахмон эмомали
Владимир Путин проводит переговоры с Эмомали Рахмоном Фото:

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает РИА Новости.

«Путин проводит в Кремле переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном», — передают журналисты агентства. Лидер Таджикистана также принял участие в параде Победы в Москве.

Эмомали Рахмон лично поздравлял Путин с победой на президентских выборах в марте этого года. В начале мая лидеры стран провели телефонный разговор, в ходе которого российский глава пригласил своего коллегу из Таджикистана посетить Москву на 9 Мая. По итогу Рахмон принял приглашение.

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Президент России Владимир Путин проводит переговоры с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает РИА Новости. «Путин проводит в Кремле переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном», — передают журналисты агентства. Лидер Таджикистана также принял участие в параде Победы в Москве. Эмомали Рахмон лично поздравлял Путин с победой на президентских выборах в марте этого года. В начале мая лидеры стран провели телефонный разговор, в ходе которого российский глава пригласил своего коллегу из Таджикистана посетить Москву на 9 Мая. По итогу Рахмон принял приглашение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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