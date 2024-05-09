Политика Путин проводит переговоры с главой Таджикистана Рахмоном 09 мая 2024 в 15:37 Размер текста - 17 + Владимир Путин проводит переговоры с Эмомали Рахмоном Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин проводит переговоры с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает РИА Новости. «Путин проводит в Кремле переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном», — передают журналисты агентства. Лидер Таджикистана также принял участие в параде Победы в Москве. Эмомали Рахмон лично поздравлял Путин с победой на президентских выборах в марте этого года. В начале мая лидеры стран провели телефонный разговор, в ходе которого российский глава пригласил своего коллегу из Таджикистана посетить Москву на 9 Мая. По итогу Рахмон принял приглашение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент России Владимир Путин проводит переговоры с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает РИА Новости. «Путин проводит в Кремле переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном», — передают журналисты агентства. Лидер Таджикистана также принял участие в параде Победы в Москве. Эмомали Рахмон лично поздравлял Путин с победой на президентских выборах в марте этого года. В начале мая лидеры стран провели телефонный разговор, в ходе которого российский глава пригласил своего коллегу из Таджикистана посетить Москву на 9 Мая. По итогу Рахмон принял приглашение. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям