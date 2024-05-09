Путин проводит переговоры с главой Таджикистана Рахмоном

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает РИА Новости.
«Путин проводит в Кремле переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном», — передают журналисты агентства. Лидер Таджикистана также принял участие в параде Победы в Москве.
Эмомали Рахмон лично поздравлял Путин с победой на президентских выборах в марте этого года. В начале мая лидеры стран провели телефонный разговор, в ходе которого российский глава пригласил своего коллегу из Таджикистана посетить Москву на 9 Мая. По итогу Рахмон принял приглашение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.