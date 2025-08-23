В России 23 августа ежегодно отмечается День разгрома немецко-фашистских войск советской армией в Курской битве. В 2025 году эта памятная дата пришлась на субботу. О значении события, его исторических предпосылках и сформировавшихся традициях — в фоторепортаже URA.RU.
История разгрома фашистских войск
Курская битва стала одним из наиболее масштабных столкновений периода Великой Отечественной войны, по итогам которого Красная армия окончательно перехватила стратегическую инициативу у противника. Боевые действия продолжались с 5 июля по 23 августа 1943 года и завершились полным поражением немецких войск.
В результате успешного советского наступления зимой 1942–1943 годов, а также последующей контратаки вермахта на центральном участке фронта образовался крупный выступ — так называемая Курская дуга, протяженностью около 150 километров. Немецкое командование разработало план масштабного наступления на этом участке, рассчитывая нанести решающий удар по Центральному и Воронежскому фронтам, оборонявшим район Курска. Для этого была подготовлена операция «Цитадель».
С целью реализации намеченного плана в районе Курской дуги было сосредоточено до 50 дивизий вермахта, среди которых значительную часть составляли танковые и моторизованные соединения. В общей сложности в операции участвовало порядка 900 тысяч немецких военнослужащих, около 2,7 тысячи танков и штурмовых орудий, до 10 тысяч минометов и другого вооружения.
Несмотря на попытки противника сохранить подготовку к операции в тайне, советское командование заранее получило сведения о планируемом наступлении. После анализа обстановки было принято решение занять устойчивую оборону с целью изматывания основных сил противника, а затем, введя свежие резервы, перейти в контрнаступление.
К началу боевых действий в составе Центрального и Воронежского фронтов насчитывалось более 1,3 миллиона человек, свыше 26,5 тысячи орудий и минометов, почти пять тысяч танков и самоходных артиллерийских установок. Воздушную поддержку обеспечивали около 2,9 тысячи самолетов. Кроме того, был сформирован резервный Степной фронт численностью до 500 тысяч военнослужащих.
Ранним утром 5 июля немецкие войска начали наступление на Курск. Советские подразделения встретили их плотным огнем артиллерии. Ключевая роль в прорыве советской обороны отводилась новейшим немецким танкам «Тигр» и «Пантера».
12 июля в районе железнодорожной станции Прохоровка произошло крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны: обе стороны задействовали в общей сложности около 1,2 тысячи боевых машин. Схватка продолжалась несколько дней и завершилась вынужденным отходом немецких частей; только за сутки противник лишился свыше 360 танков и 10 тысяч солдат.
В ходе боев с июля по август 1943 года советские войска отбросили противника на расстояние до 150 километров на запад, освободив города Орел, Белгород и Харьков. Общие потери вермахта составили порядка 30 элитных дивизий, до 500 тысяч убитых и раненых, свыше 1,5 тысячи танков, три тысячи артиллерийских орудий и почти 3,7 тысячи самолетов. Советские потери достигли 860 тысяч человек убитыми и ранеными. Тем не менее, поставленные задачи были выполнены: Германия утратила возможность для проведения крупных наступательных операций на Восточном фронте.
Значение великой победы
Одержанная Советским Союзом победа в Курской битве ознаменовала собой завершение коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. Наступательные планы немецкого командования потерпели полное фиаско, в результате чего стратегическая инициатива окончательно перешла к Красной армии. Разгром немецких войск оказал разрушительное воздействие на единство стран «оси», что способствовало началу распада фашистского блока.
В честь успеха советских войск в Москве был организован артиллерийский салют. Самоотверженность и героизм участников сражения под Курском навсегда вошли в историю как образец исключительной стойкости, мужества и несгибаемой воли защитников Родины. С 1995 года дата 23 августа официально отмечается в России как День воинской славы — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.
Традиции
В день, приуроченный к годовщине победы в Курской битве, по всей территории России проходят памятные мероприятия. Военнослужащие вместе с гражданским населением принимают участие в митингах, возлагают цветы к памятникам и мемориалам, а также минутой молчания отдают дань уважения павшим. Кроме того, в этот день организуются концертные программы, на которых исполняются советские военные песни и марши.
Музеи и выставочные залы представляют специальные экспозиции, посвященные событиям Курской битвы. Для детей устраиваются встречи с ветеранами, познавательные экскурсии и викторины, позволяющие молодому поколению глубже познакомиться с историей своей страны.
