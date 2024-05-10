Откачивают четырех пассажиров упавшего в Мойку автобуса

В Петербурге в Мойку упал автобус с людьми
Минимум четыре человека пострадали в аварии с утонувшим автобусом в Мойке в Санкт-Петербурге. Как передает telegram-канал Shot, пострадавших пытаются откачать.
«Минимум четыре человека пострадало в ДТП с утонувшим автобусом в Питере. Они без сознания, их пытаются откачать», — передает telegram-канал Shot.
По предварительным данным, один из пассажиров, который смог самостоятельно выбраться через окно, помогает спасателям доставлять снаряжение. В салоне, по данным МВД Петербурга, было около 20 человек.
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