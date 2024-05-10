Откачивают четырех пассажиров упавшего в Мойку автобуса

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Виды города. Санкт-Петербург, речные прогулки, река мойка
В Петербурге в Мойку упал автобус с людьми Фото:
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Автобус упал в реку Мойку после ДТП с каршерингом на Поцелуевом мосту в Питере

Минимум четыре человека пострадали в аварии с утонувшим автобусом в Мойке в Санкт-Петербурге. Как передает telegram-канал Shot, пострадавших пытаются откачать.

«Минимум четыре человека пострадало в ДТП с утонувшим автобусом в Питере. Они без сознания, их пытаются откачать», — передает telegram-канал Shot.

По предварительным данным, один из пассажиров, который смог самостоятельно выбраться через окно, помогает спасателям доставлять снаряжение. В салоне, по данным МВД Петербурга, было около 20 человек.

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Минимум четыре человека пострадали в аварии с утонувшим автобусом в Мойке в Санкт-Петербурге. Как передает telegram-канал Shot, пострадавших пытаются откачать. «Минимум четыре человека пострадало в ДТП с утонувшим автобусом в Питере. Они без сознания, их пытаются откачать», — передает telegram-канал Shot. По предварительным данным, один из пассажиров, который смог самостоятельно выбраться через окно, помогает спасателям доставлять снаряжение. В салоне, по данным МВД Петербурга, было около 20 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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