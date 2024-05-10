Происшествия ДТП Откачивают четырех пассажиров упавшего в Мойку автобуса 10 мая 2024 в 15:49 Размер текста - 17 + В Петербурге в Мойку упал автобус с людьми Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Автобус упал в реку Мойку после ДТП с каршерингом на Поцелуевом мосту в Питере Минимум четыре человека пострадали в аварии с утонувшим автобусом в Мойке в Санкт-Петербурге. Как передает telegram-канал Shot, пострадавших пытаются откачать. «Минимум четыре человека пострадало в ДТП с утонувшим автобусом в Питере. Они без сознания, их пытаются откачать», — передает telegram-канал Shot. По предварительным данным, один из пассажиров, который смог самостоятельно выбраться через окно, помогает спасателям доставлять снаряжение. В салоне, по данным МВД Петербурга, было около 20 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Минимум четыре человека пострадали в аварии с утонувшим автобусом в Мойке в Санкт-Петербурге. Как передает telegram-канал Shot, пострадавших пытаются откачать. «Минимум четыре человека пострадало в ДТП с утонувшим автобусом в Питере. Они без сознания, их пытаются откачать», — передает telegram-канал Shot. По предварительным данным, один из пассажиров, который смог самостоятельно выбраться через окно, помогает спасателям доставлять снаряжение. В салоне, по данным МВД Петербурга, было около 20 человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям