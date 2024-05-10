Мишустин обозначил главные направления работы нового правительства

10 мая 2024 в 16:22 Размер текста - 17 +

Мишустин выступил перед депутатами государственной думы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Исполняющий обязанности председателя правительства Михаил Мишустин назвал основные направления работы нового правительства. Об этом стало известно из его выступления на заседании Госдумы, где рассматривается кандидатура премьер-министра. «Основой работы правительства в следующие шесть лет считаю послание президента Федеральному Собранию — это ключевые приоритеты. И, конечно, масштабная программа социально-экономического развития, которую нам с вами, уважаемые депутаты, предстоит вместе реализовывать во взаимодействии с Советом Федерации, с Банком России, с руководителями регионов, институтами развития, с общественными организациями», — сказал Мишустин, добавив, что речь также об объединениях, готовых заниматься созидательной деятельностью на благо страны и россиян. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Исполняющий обязанности председателя правительства Михаил Мишустин назвал основные направления работы нового правительства. Об этом стало известно из его выступления на заседании Госдумы, где рассматривается кандидатура премьер-министра. «Основой работы правительства в следующие шесть лет считаю послание президента Федеральному Собранию — это ключевые приоритеты. И, конечно, масштабная программа социально-экономического развития, которую нам с вами, уважаемые депутаты, предстоит вместе реализовывать во взаимодействии с Советом Федерации, с Банком России, с руководителями регионов, институтами развития, с общественными организациями», — сказал Мишустин, добавив, что речь также об объединениях, готовых заниматься созидательной деятельностью на благо страны и россиян.