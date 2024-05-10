Мишустин обозначил главные направления работы нового правительства

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Ежегодный отчет Правительства РФ в Государственной Думе. Москва, госдума, государственная дума, мишустин михаил
Мишустин выступил перед депутатами государственной думы Фото:

Исполняющий обязанности председателя правительства Михаил Мишустин назвал основные направления работы нового правительства. Об этом стало известно из его выступления на заседании Госдумы, где рассматривается кандидатура премьер-министра.

«Основой работы правительства в следующие шесть лет считаю послание президента Федеральному Собранию — это ключевые приоритеты. И, конечно, масштабная программа социально-экономического развития, которую нам с вами, уважаемые депутаты, предстоит вместе реализовывать во взаимодействии с Советом Федерации, с Банком России, с руководителями регионов, институтами развития, с общественными организациями», — сказал Мишустин, добавив, что речь также об объединениях, готовых заниматься созидательной деятельностью на благо страны и россиян.

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Исполняющий обязанности председателя правительства Михаил Мишустин назвал основные направления работы нового правительства. Об этом стало известно из его выступления на заседании Госдумы, где рассматривается кандидатура премьер-министра. «Основой работы правительства в следующие шесть лет считаю послание президента Федеральному Собранию — это ключевые приоритеты. И, конечно, масштабная программа социально-экономического развития, которую нам с вами, уважаемые депутаты, предстоит вместе реализовывать во взаимодействии с Советом Федерации, с Банком России, с руководителями регионов, институтами развития, с общественными организациями», — сказал Мишустин, добавив, что речь также об объединениях, готовых заниматься созидательной деятельностью на благо страны и россиян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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