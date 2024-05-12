В МЧС назвали число спасенных из-под завалов в Белгороде людей

На данный момент известно о 20 пострадавших (архивное фото)
новость из сюжетаВ Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома
В Белгороде после обрушения многоэтажного дома 16 человек были спасены из-под завалов. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.
«На данный момент спасены 16 человек», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости.
Новость по теме
Жилой дом в Белгороде был частично разрушен из-за обстрела со стороны ВСУ. По данным оперативных служб, пострадали 20 человек. Губернатор области Вячеслав Гладков уточнил, что среди них — дети.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.