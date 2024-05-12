В МЧС назвали число спасенных из-под завалов в Белгороде людей

МЧС: 16 человек были спасены из-под завалов дома в Белгороде

12 мая 2024 в 16:49 Размер текста - 17 +

В Белгороде после обрушения многоэтажного дома 16 человек были спасены из-под завалов. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций. «На данный момент спасены 16 человек», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости. Жилой дом в Белгороде был частично разрушен из-за обстрела со стороны ВСУ. По данным оперативных служб, пострадали 20 человек. Губернатор области Вячеслав Гладков уточнил, что среди них — дети.