В МЧС назвали число спасенных из-под завалов в Белгороде людей

МЧС: 16 человек были спасены из-под завалов дома в Белгороде
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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, мчс, газ, последствия, спасатели, обрушение дома, разрушения, спасательная операция, хлопок газа
На данный момент известно о 20 пострадавших (архивное фото) Фото:
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В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

В Белгороде после обрушения многоэтажного дома 16 человек были спасены из-под завалов. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

«На данный момент спасены 16 человек», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости.

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Последствия обрушения дома в Белгороде. Фоторепортаж

Жилой дом в Белгороде был частично разрушен из-за обстрела со стороны ВСУ. По данным оперативных служб, пострадали 20 человек. Губернатор области Вячеслав Гладков уточнил, что среди них — дети.

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В Белгороде после обрушения многоэтажного дома 16 человек были спасены из-под завалов. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций. «На данный момент спасены 16 человек», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости. Жилой дом в Белгороде был частично разрушен из-за обстрела со стороны ВСУ. По данным оперативных служб, пострадали 20 человек. Губернатор области Вячеслав Гладков уточнил, что среди них — дети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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