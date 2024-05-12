ТАСС: под завалами в Белгороде остаются живые люди

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, мчс, газ, последствия, спасатели, обрушение дома, разрушения, спасательная операция, хлопок газа
В Белгороде рухнул подъезд многоэтажки в результате атаки ВСУ Фото:
новость из сюжета
В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

Под завалами рухнувшего в Белгороде дома остаются живые люди. Об этом сообщило ТАСС.

«Живые люди есть под завалами после обрушения части жилого дома в Белгороде», — передает агентство слова спасателей. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате разрушения дома пострадало 19 человек, в числе которых — двое детей.

В своем telegram-канале глава Белгородской области также отметил, что пострадавшие были госпитализированы. Шесть человек после оказания медпомощи отпустили домой на амбулаторное лечение. Погибших обнаружено не было.

На месте ЧП работают бригады МСЧ. А ситуацию с ранеными контролирует и. о. министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Под завалами рухнувшего в Белгороде дома остаются живые люди. Об этом сообщило ТАСС. «Живые люди есть под завалами после обрушения части жилого дома в Белгороде», — передает агентство слова спасателей. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате разрушения дома пострадало 19 человек, в числе которых — двое детей. В своем telegram-канале глава Белгородской области также отметил, что пострадавшие были госпитализированы. Шесть человек после оказания медпомощи отпустили домой на амбулаторное лечение. Погибших обнаружено не было. На месте ЧП работают бригады МСЧ. А ситуацию с ранеными контролирует и. о. министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...