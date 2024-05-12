ТАСС: под завалами в Белгороде остаются живые люди

12 мая 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

В Белгороде рухнул подъезд многоэтажки в результате атаки ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома Под завалами рухнувшего в Белгороде дома остаются живые люди. Об этом сообщило ТАСС. «Живые люди есть под завалами после обрушения части жилого дома в Белгороде», — передает агентство слова спасателей. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате разрушения дома пострадало 19 человек, в числе которых — двое детей. В своем telegram-канале глава Белгородской области также отметил, что пострадавшие были госпитализированы. Шесть человек после оказания медпомощи отпустили домой на амбулаторное лечение. Погибших обнаружено не было. На месте ЧП работают бригады МСЧ. А ситуацию с ранеными контролирует и. о. министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под завалами рухнувшего в Белгороде дома остаются живые люди. Об этом сообщило ТАСС. «Живые люди есть под завалами после обрушения части жилого дома в Белгороде», — передает агентство слова спасателей. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате разрушения дома пострадало 19 человек, в числе которых — двое детей. В своем telegram-канале глава Белгородской области также отметил, что пострадавшие были госпитализированы. Шесть человек после оказания медпомощи отпустили домой на амбулаторное лечение. Погибших обнаружено не было. На месте ЧП работают бригады МСЧ. А ситуацию с ранеными контролирует и. о. министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко.