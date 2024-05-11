11 мая 2024
10 мая 2024

В ХМАО снимают «Битву экстрасенсов». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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мыс Стрелка. Пермь, бубен, шаман, камлание
Во дворе Пыть-Яха заметили танцы с бубном Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) проходят съемки шоу «Битва экстрасенсов», которую показывают на телеканале ТНТ. Об этом сообщил очевидец.

«В том году нашли на карьере парня он сначала пропал, а потом нашли с порезанными венами. Его жена написала на передачу [„Битва экстрасенсов“] и они приехали», — написали в telegram-канале «ЧП Сургут».

На кадрах видно, что женщина устроила танцы с бубном, а рядом ее снимает на камеру оператор. Вокруг собрались местные жители, чтобы поглядеть вживую на мистику.

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В Пыть-Яхе (ХМАО) проходят съемки шоу «Битва экстрасенсов», которую показывают на телеканале ТНТ. Об этом сообщил очевидец. «В том году нашли на карьере парня он сначала пропал, а потом нашли с порезанными венами. Его жена написала на передачу [„Битва экстрасенсов“] и они приехали», — написали в telegram-канале «ЧП Сургут». На кадрах видно, что женщина устроила танцы с бубном, а рядом ее снимает на камеру оператор. Вокруг собрались местные жители, чтобы поглядеть вживую на мистику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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