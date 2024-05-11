Во дворе Пыть-Яха заметили танцы с бубном
В Пыть-Яхе (ХМАО) проходят съемки шоу «Битва экстрасенсов», которую показывают на телеканале ТНТ. Об этом сообщил очевидец.
«В том году нашли на карьере парня он сначала пропал, а потом нашли с порезанными венами. Его жена написала на передачу [„Битва экстрасенсов“] и они приехали», — написали в telegram-канале «ЧП Сургут».
На кадрах видно, что женщина устроила танцы с бубном, а рядом ее снимает на камеру оператор. Вокруг собрались местные жители, чтобы поглядеть вживую на мистику.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!