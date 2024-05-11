В ХМАО снимают «Битву экстрасенсов». Видео

12 мая 2024 в 18:16 Размер текста - 17 +

Во дворе Пыть-Яха заметили танцы с бубном Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пыть-Яхе (ХМАО) проходят съемки шоу «Битва экстрасенсов», которую показывают на телеканале ТНТ. Об этом сообщил очевидец. «В том году нашли на карьере парня он сначала пропал, а потом нашли с порезанными венами. Его жена написала на передачу [„Битва экстрасенсов“] и они приехали», — написали в telegram-канале «ЧП Сургут». На кадрах видно, что женщина устроила танцы с бубном, а рядом ее снимает на камеру оператор. Вокруг собрались местные жители, чтобы поглядеть вживую на мистику. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пыть-Яхе (ХМАО) проходят съемки шоу «Битва экстрасенсов», которую показывают на телеканале ТНТ. Об этом сообщил очевидец. «В том году нашли на карьере парня он сначала пропал, а потом нашли с порезанными венами. Его жена написала на передачу [„Битва экстрасенсов“] и они приехали», — написали в telegram-канале «ЧП Сургут». На кадрах видно, что женщина устроила танцы с бубном, а рядом ее снимает на камеру оператор. Вокруг собрались местные жители, чтобы поглядеть вживую на мистику.