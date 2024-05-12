Специалист по коммуникациям рассказала, помогает ли алкоголь справиться со стрессом перед важными встречами

Специалист по коммуникациям Возжова: алкоголь не помогает справиться со стрессом
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Лучше не употреблять алкоголь, чтобы справиться со стрессом, перед важными встречами, заявила специалист по коммуникациям Жанна Возжова Фото:

Не стоит гасить стресс пред важными встречали алкоголем. Так как он влияет на состояние горла во время длительного разговора. Об этом сообщила специалист по коммуникациям Жанна Возжова.

«Алкоголь вызывает жжение в горле и изжогу, которые нарушают корректную работу голосовых связок. <…> Алкоголь вдобавок вызывает сухость в горле и спикеру постоянно хочется пить — такая временная жажда сама по себе не несет никакого вреда, но может негативно сказаться на психоэмоциональном состоянии говорящего», — заявила Возжова «Газете.ру». Она также отметила, что употребление спиртного непосредственно перед важной встречей также может навредить репутации, так как алкоголь влияет на ясность мышления, координацию движений и может привести к эмоциональной нестабильности.

По словам эксперта, здоровыми альтернативами для снижения стресса являются, теплая вода и физические упражнения. Они помогут успокоить голосовые связки и справиться с напряжением без негативных последствий, связанных с алкоголем.

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Не стоит гасить стресс пред важными встречали алкоголем. Так как он влияет на состояние горла во время длительного разговора. Об этом сообщила специалист по коммуникациям Жанна Возжова. «Алкоголь вызывает жжение в горле и изжогу, которые нарушают корректную работу голосовых связок. <…> Алкоголь вдобавок вызывает сухость в горле и спикеру постоянно хочется пить — такая временная жажда сама по себе не несет никакого вреда, но может негативно сказаться на психоэмоциональном состоянии говорящего», — заявила Возжова «Газете.ру». Она также отметила, что употребление спиртного непосредственно перед важной встречей также может навредить репутации, так как алкоголь влияет на ясность мышления, координацию движений и может привести к эмоциональной нестабильности. По словам эксперта, здоровыми альтернативами для снижения стресса являются, теплая вода и физические упражнения. Они помогут успокоить голосовые связки и справиться с напряжением без негативных последствий, связанных с алкоголем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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