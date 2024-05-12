Не стоит гасить стресс пред важными встречали алкоголем. Так как он влияет на состояние горла во время длительного разговора. Об этом сообщила специалист по коммуникациям Жанна Возжова.
«Алкоголь вызывает жжение в горле и изжогу, которые нарушают корректную работу голосовых связок. <…> Алкоголь вдобавок вызывает сухость в горле и спикеру постоянно хочется пить — такая временная жажда сама по себе не несет никакого вреда, но может негативно сказаться на психоэмоциональном состоянии говорящего», — заявила Возжова «Газете.ру». Она также отметила, что употребление спиртного непосредственно перед важной встречей также может навредить репутации, так как алкоголь влияет на ясность мышления, координацию движений и может привести к эмоциональной нестабильности.
По словам эксперта, здоровыми альтернативами для снижения стресса являются, теплая вода и физические упражнения. Они помогут успокоить голосовые связки и справиться с напряжением без негативных последствий, связанных с алкоголем.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Не стоит гасить стресс пред важными встречали алкоголем. Так как он влияет на состояние горла во время длительного разговора. Об этом сообщила специалист по коммуникациям Жанна Возжова. «Алкоголь вызывает жжение в горле и изжогу, которые нарушают корректную работу голосовых связок. <…> Алкоголь вдобавок вызывает сухость в горле и спикеру постоянно хочется пить — такая временная жажда сама по себе не несет никакого вреда, но может негативно сказаться на психоэмоциональном состоянии говорящего», — заявила Возжова «Газете.ру». Она также отметила, что употребление спиртного непосредственно перед важной встречей также может навредить репутации, так как алкоголь влияет на ясность мышления, координацию движений и может привести к эмоциональной нестабильности. По словам эксперта, здоровыми альтернативами для снижения стресса являются, теплая вода и физические упражнения. Они помогут успокоить голосовые связки и справиться с напряжением без негативных последствий, связанных с алкоголем.