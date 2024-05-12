Специалист по коммуникациям рассказала, помогает ли алкоголь справиться со стрессом перед важными встречами

Специалист по коммуникациям Возжова: алкоголь не помогает справиться со стрессом

12 мая 2024 в 22:49 Размер текста - 17 +

Лучше не употреблять алкоголь, чтобы справиться со стрессом, перед важными встречами, заявила специалист по коммуникациям Жанна Возжова Фото: Дарья Попова © URA.RU Не стоит гасить стресс пред важными встречали алкоголем. Так как он влияет на состояние горла во время длительного разговора. Об этом сообщила специалист по коммуникациям Жанна Возжова. «Алкоголь вызывает жжение в горле и изжогу, которые нарушают корректную работу голосовых связок. <…> Алкоголь вдобавок вызывает сухость в горле и спикеру постоянно хочется пить — такая временная жажда сама по себе не несет никакого вреда, но может негативно сказаться на психоэмоциональном состоянии говорящего», — заявила Возжова « Газете.ру ». Она также отметила, что употребление спиртного непосредственно перед важной встречей также может навредить репутации, так как алкоголь влияет на ясность мышления, координацию движений и может привести к эмоциональной нестабильности. По словам эксперта, здоровыми альтернативами для снижения стресса являются, теплая вода и физические упражнения. Они помогут успокоить голосовые связки и справиться с напряжением без негативных последствий, связанных с алкоголем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не стоит гасить стресс пред важными встречали алкоголем. Так как он влияет на состояние горла во время длительного разговора. Об этом сообщила специалист по коммуникациям Жанна Возжова. «Алкоголь вызывает жжение в горле и изжогу, которые нарушают корректную работу голосовых связок. <…> Алкоголь вдобавок вызывает сухость в горле и спикеру постоянно хочется пить — такая временная жажда сама по себе не несет никакого вреда, но может негативно сказаться на психоэмоциональном состоянии говорящего», — заявила Возжова «Газете.ру». Она также отметила, что употребление спиртного непосредственно перед важной встречей также может навредить репутации, так как алкоголь влияет на ясность мышления, координацию движений и может привести к эмоциональной нестабильности. По словам эксперта, здоровыми альтернативами для снижения стресса являются, теплая вода и физические упражнения. Они помогут успокоить голосовые связки и справиться с напряжением без негативных последствий, связанных с алкоголем.