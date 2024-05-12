Бастрыкин потребовал разобраться с рухнувшей крышей челябинского дома

Глава СКР ждет доклад от челябинских подчиненных Фото: Следственный комитет РФ

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу по факту обрушения крыши в многоквартирном доме Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Жительница Челябинска пожаловалась Бастрыкину о непринятии мер к расселению многоквартирного аварийного дома, 1952 года постройки, по улице Якутской. В этом году над квартирой челябинки обрушилось потолочное перекрытие. Проживание в доме создает угрозу для жизни и здоровья, однако срок расселения установлен до 2036 года», — отмечают в пресс-службе ведомства.

В СУ СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело. Следователи выяснили, что в момент обрушения крыши дом не обслуживала никакая УК, а в мэрии не были приняты меры, чтобы назначить какую-либо компанию.

Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по региону Константина Правосудова доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах.

Ранее URA.RU сообщало, что в доме №6 по улице Якутской рухнула часть крыши. Пенсионеры были вынуждены чинить кровлю самостоятельно подручными материалами.