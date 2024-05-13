Банкиру, осужденному за вывод миллиарда рублей за рубеж, грозит 18 лет

13 мая 2024 в 05:17 Размер текста - 17 +

Прокуратура предложила назначить Моралесу-Эскомилья 18 лет заключения и штраф в 4,5 миллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Представитель прокуратуры запросил для экс-совладельца Смартбанка Агустина Моралеса-Эскомильи 18 лет лишения свободы, с учетом уже имеющегося у него срока. Также он предложил назначить обвиняемому штраф в размере 4,5 миллиона рублей. «Банкиру, который ранее был осужден за другие финансовые преступления, в том числе за участие в выводе средств из России по „молдавской схеме“, на этот раз инкриминируется хищение почти миллиарда рублей из Промрегионбанка. … В результате в прениях сторон представитель прокуратуры заявил, что считает вину Моралеса-Эскомильи в особо крупной растрате и мошенничестве в сфере страхования доказанной, и предложил приговорить банкира с учетом уже имеющегося у него срока к 18 годам колонии и штрафу в размере 4,5 миллиона рублей», — пишет «Коммерсант». Защита экс-совладельца Смартбанка, в свою очередь попросила назначить минимальное наказание для своего клиента. Они апеллируют тем, что Моралес-Эскомилья признал вину, активно помогал следствию и дал показания против владельца банка «Балтика» Олега Власова, которые пошли в основу его обвинения. В июне 2023 года Савеловский районный суд Москвы назначил Моралесу-Эскомилья 11 лет колонии за вывод из России 1,6 миллиарда рублей. С 30 июня по 14 августа 2013 года в составе преступной группы мужчина перевел на счета АО КБ «Молдиндконбанк» иностранную валюту, предоставив ложные сведения о целях и назначении перевода, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представитель прокуратуры запросил для экс-совладельца Смартбанка Агустина Моралеса-Эскомильи 18 лет лишения свободы, с учетом уже имеющегося у него срока. Также он предложил назначить обвиняемому штраф в размере 4,5 миллиона рублей. «Банкиру, который ранее был осужден за другие финансовые преступления, в том числе за участие в выводе средств из России по „молдавской схеме“, на этот раз инкриминируется хищение почти миллиарда рублей из Промрегионбанка. … В результате в прениях сторон представитель прокуратуры заявил, что считает вину Моралеса-Эскомильи в особо крупной растрате и мошенничестве в сфере страхования доказанной, и предложил приговорить банкира с учетом уже имеющегося у него срока к 18 годам колонии и штрафу в размере 4,5 миллиона рублей», — пишет «Коммерсант». Защита экс-совладельца Смартбанка, в свою очередь попросила назначить минимальное наказание для своего клиента. Они апеллируют тем, что Моралес-Эскомилья признал вину, активно помогал следствию и дал показания против владельца банка «Балтика» Олега Власова, которые пошли в основу его обвинения. В июне 2023 года Савеловский районный суд Москвы назначил Моралесу-Эскомилья 11 лет колонии за вывод из России 1,6 миллиарда рублей. С 30 июня по 14 августа 2013 года в составе преступной группы мужчина перевел на счета АО КБ «Молдиндконбанк» иностранную валюту, предоставив ложные сведения о целях и назначении перевода, передает телеканал 360.