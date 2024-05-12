12 мая 2024

В зооцентре под Екатеринбургом умер медведь Потапыч. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Екатеринбургский зоопарк. Екатеринбург, зоопарк, животные, клетка, медведь
Медведь умер во время спячки Фото:

В сысертском центре по спасению животных (Свердловская область) во время спячки умер медведь Потапыч. Об этом рассказал хозяин центра Кирилл Потапов.

«Чувствую себя ужасно сегодня. Должен сказать, что умер наш драгоценный Мистер По. Он умер в спячке. Покойся с миром, сынок. Скучаю по тебе каждый день», — написал Потапов с своих соцсетях.

Потапыч приехал на Средний Урал из Таганрога, где его хотели использовать для фотосессий, а затем отдать на притравочную станцию. В 2023 году крупная компания, изготавливающая самый дорогой мед Centauri, сделала медведя лицом бренда. На знаменитого медведя приезжали посмотреть туристы из разных стран мира. Сейчас в зооцентре осталась одна медведица — Мария.

Кирилл Потапов вместе с Потапычем
Кирилл Потапов вместе с Потапычем
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В сысертском центре по спасению животных (Свердловская область) во время спячки умер медведь Потапыч. Об этом рассказал хозяин центра Кирилл Потапов. «Чувствую себя ужасно сегодня. Должен сказать, что умер наш драгоценный Мистер По. Он умер в спячке. Покойся с миром, сынок. Скучаю по тебе каждый день», — написал Потапов с своих соцсетях. Потапыч приехал на Средний Урал из Таганрога, где его хотели использовать для фотосессий, а затем отдать на притравочную станцию. В 2023 году крупная компания, изготавливающая самый дорогой мед Centauri, сделала медведя лицом бренда. На знаменитого медведя приезжали посмотреть туристы из разных стран мира. Сейчас в зооцентре осталась одна медведица — Мария.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...