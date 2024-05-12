В зооцентре под Екатеринбургом умер медведь Потапыч. Фото

13 мая 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

Медведь умер во время спячки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В сысертском центре по спасению животных (Свердловская область) во время спячки умер медведь Потапыч. Об этом рассказал хозяин центра Кирилл Потапов. «Чувствую себя ужасно сегодня. Должен сказать, что умер наш драгоценный Мистер По. Он умер в спячке. Покойся с миром, сынок. Скучаю по тебе каждый день», — написал Потапов с своих соцсетях. Потапыч приехал на Средний Урал из Таганрога, где его хотели использовать для фотосессий, а затем отдать на притравочную станцию. В 2023 году крупная компания, изготавливающая самый дорогой мед Centauri, сделала медведя лицом бренда. На знаменитого медведя приезжали посмотреть туристы из разных стран мира. Сейчас в зооцентре осталась одна медведица — Мария. Кирилл Потапов вместе с Потапычем страница Кирилла Потапов в социальной сети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В сысертском центре по спасению животных (Свердловская область) во время спячки умер медведь Потапыч. Об этом рассказал хозяин центра Кирилл Потапов. «Чувствую себя ужасно сегодня. Должен сказать, что умер наш драгоценный Мистер По. Он умер в спячке. Покойся с миром, сынок. Скучаю по тебе каждый день», — написал Потапов с своих соцсетях. Потапыч приехал на Средний Урал из Таганрога, где его хотели использовать для фотосессий, а затем отдать на притравочную станцию. В 2023 году крупная компания, изготавливающая самый дорогой мед Centauri, сделала медведя лицом бренда. На знаменитого медведя приезжали посмотреть туристы из разных стран мира. Сейчас в зооцентре осталась одна медведица — Мария.