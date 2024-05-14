Экс-депутат Рады сообщил об установке всех подрывников «Северных потоков»

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Удалось остановить всю группу подрывников, участвовавших в теракте на "Северных потоках". Об этом рассказал бывший депутат Верховной Рады Андрей Деркач.
"Мы установили практически всю группу", — заявил Деркач в разговоре с изданием Belta. Он отметил, что подрывников готовили в Житомирской области на Украине, а также в Румынии.
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