Экс-депутат Рады сообщил об установке всех подрывников «Северных потоков»

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Удалось остановить всю группу подрывников, участвовавших в теракте на "Северных потоках". Об этом рассказал бывший депутат Верховной Рады Андрей Деркач. 

"Мы установили практически всю группу", — заявил Деркач в разговоре с изданием Belta. Он отметил, что подрывников готовили в Житомирской области на Украине, а также в Румынии.

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Удалось остановить всю группу подрывников, участвовавших в теракте на "Северных потоках". Об этом рассказал бывший депутат Верховной Рады Андрей Деркач.  "Мы установили практически всю группу", — заявил Деркач в разговоре с изданием Belta. Он отметил, что подрывников готовили в Житомирской области на Украине, а также в Румынии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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