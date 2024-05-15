Участник СВО «Танцор» провел мастер-класс для челябинских школьников. Фото, видео

15 мая 2024 в 18:33 Размер текста - 17 +

Мероприятие прошло на базе пожарной части Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ветеран СВО и участник праймериз в гордуму Челябинска Сергей Бормотов (позывной «Танцор») 15 мая поучаствовал в тренировке по тушению пожара с учащимися лицея №95. Мероприятие прошло на базе пожарной части №2 Советского района, передает корреспондент URA.RU с места события. Школьники посмотрели обучающий мультфильм о правилах поведения во время пожара. Во второй, практической части, вместе под руководством опытных пожарных тушили импровизированный огонь. В третьей части организатор мероприятия, координатор партийного проекта «Жители МКД» Светлана Шакирова и Сергей Бормотов вручили второклассникам подарки и сладкие призы. Бормотов, руководитель и хореограф образцового коллектива бального танца с началом СВО ушел на фронт добровольцем с позывным «Танцор» и вернулся спустя восемь месяцев с Георгиевским крестом 4-й степени. Сейчас он занимается организацией региональной Ассоциации ветеранов СВО, участвует в работе со школьниками и, при поддержке госфонда «Защитники Отечества» реализует проект «Школа бальных танцев» для жен и вдов участников СВО. Бормотов будет баллотироваться в гордуму по одномандатному округу №19 в Советском районе Челябинска. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ветеран СВО и участник праймериз в гордуму Челябинска Сергей Бормотов (позывной «Танцор») 15 мая поучаствовал в тренировке по тушению пожара с учащимися лицея №95. Мероприятие прошло на базе пожарной части №2 Советского района, передает корреспондент URA.RU с места события. Школьники посмотрели обучающий мультфильм о правилах поведения во время пожара. Во второй, практической части, вместе под руководством опытных пожарных тушили импровизированный огонь. В третьей части организатор мероприятия, координатор партийного проекта «Жители МКД» Светлана Шакирова и Сергей Бормотов вручили второклассникам подарки и сладкие призы. Бормотов, руководитель и хореограф образцового коллектива бального танца с началом СВО ушел на фронт добровольцем с позывным «Танцор» и вернулся спустя восемь месяцев с Георгиевским крестом 4-й степени. Сейчас он занимается организацией региональной Ассоциации ветеранов СВО, участвует в работе со школьниками и, при поддержке госфонда «Защитники Отечества» реализует проект «Школа бальных танцев» для жен и вдов участников СВО. Бормотов будет баллотироваться в гордуму по одномандатному округу №19 в Советском районе Челябинска.