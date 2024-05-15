Участник СВО «Танцор» провел мастер-класс для челябинских школьников. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка школьников по тушению пожара с Сергеем Бормотовым, участником СВО. Челябинск, бормотов сергей
Мероприятие прошло на базе пожарной части Фото:

Ветеран СВО и участник праймериз в гордуму Челябинска Сергей Бормотов (позывной «Танцор») 15 мая поучаствовал в тренировке по тушению пожара с учащимися лицея №95. Мероприятие прошло на базе пожарной части №2 Советского района, передает корреспондент URA.RU с места события.

Школьники посмотрели обучающий мультфильм о правилах поведения во время пожара. Во второй, практической части, вместе под руководством опытных пожарных тушили импровизированный огонь. В третьей части организатор мероприятия, координатор партийного проекта «Жители МКД» Светлана Шакирова и Сергей Бормотов вручили второклассникам подарки и сладкие призы.

Бормотов, руководитель и хореограф образцового коллектива бального танца с началом СВО ушел на фронт добровольцем с позывным «Танцор» и вернулся спустя восемь месяцев с Георгиевским крестом 4-й степени. Сейчас он занимается организацией региональной Ассоциации ветеранов СВО, участвует в работе со школьниками и, при поддержке госфонда «Защитники Отечества» реализует проект «Школа бальных танцев» для жен и вдов участников СВО. Бормотов будет баллотироваться в гордуму по одномандатному округу №19 в Советском районе Челябинска.

Тренировка школьников по тушению пожара с Сергеем Бормотовым, участником СВО. Челябинск
Фото:
Тренировка школьников по тушению пожара с Сергеем Бормотовым, участником СВО. Челябинск
Фото:
Тренировка школьников по тушению пожара с Сергеем Бормотовым, участником СВО. Челябинск
Фото:
Тренировка школьников по тушению пожара с Сергеем Бормотовым, участником СВО. Челябинск
Фото:
Тренировка школьников по тушению пожара с Сергеем Бормотовым, участником СВО. Челябинск
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ветеран СВО и участник праймериз в гордуму Челябинска Сергей Бормотов (позывной «Танцор») 15 мая поучаствовал в тренировке по тушению пожара с учащимися лицея №95. Мероприятие прошло на базе пожарной части №2 Советского района, передает корреспондент URA.RU с места события. Школьники посмотрели обучающий мультфильм о правилах поведения во время пожара. Во второй, практической части, вместе под руководством опытных пожарных тушили импровизированный огонь. В третьей части организатор мероприятия, координатор партийного проекта «Жители МКД» Светлана Шакирова и Сергей Бормотов вручили второклассникам подарки и сладкие призы. Бормотов, руководитель и хореограф образцового коллектива бального танца с началом СВО ушел на фронт добровольцем с позывным «Танцор» и вернулся спустя восемь месяцев с Георгиевским крестом 4-й степени. Сейчас он занимается организацией региональной Ассоциации ветеранов СВО, участвует в работе со школьниками и, при поддержке госфонда «Защитники Отечества» реализует проект «Школа бальных танцев» для жен и вдов участников СВО. Бормотов будет баллотироваться в гордуму по одномандатному округу №19 в Советском районе Челябинска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...