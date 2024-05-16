В аэропорту Сургута назвали популярные направления у пассажиров на майские праздники

Самыми популярными рейсами у пассажиров аэропорта Сургута на майские праздники стали Москва, Уфа и Махачкала, а также Худжанд (Таджикистан), Анталья (Турция) и Ош (Киргизия). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сургутской авиагавани.
«При этом востребованность международных рейсов в сравнении с прошлым годом выросла на 10%, внутренних – сохранилась на прежнем уровне. Максимально загруженными днями для аэропорта были 9 и 11 мая, когда воздушная гавань обслуживала около 6,5 тыс. человек в сутки», — сообщили в пресс-службе.
С 27 апреля по 12 мая аэропорт Сургута обслужил почти 90 тысяч пассажиров, из них 83 тысячи воспользовались услугами аэропорта на внутренних направлениях и семь тысяч – на международных. 15 авиакомпаний выполняли полеты по 42 маршрутам. «Больше всего пассажиров перевезла авиакомпания Utair – 52 097 человек, что составило 58% от общего пассажиропотока за указанный период. Самыми востребованными направлениями на рейсах перевозчика стали Москва, Уфа, Санкт-Петербург, Тюмень и Самара», — добавили в пресс-службе.
Ранее URA.RU сообщало, что аэропорт Сургута изменил расписание вылетов. С 31 марта он перешел на весенне-летнее расписание перелетов, а пассажирам стали доступны прямые рейсы на курорты.
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