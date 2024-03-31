Аэропорт Сургута изменил расписание вылетов

01 апреля 2024 в 10:32 Размер текста - 17 +

Аэропорт Сургута перешел на весенне-летнее расписание перелетов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU С 31 марта аэропорт Сургута перешел на весенне-летнее расписание перелетов. Теперь сургутянам доступны прямые рейсы на курорты. Информация о смене расписания опубликована в telegram-канале аэропорта. «В воскресенье, 31 марта, Международный аэропорт Сургут перешел на весенне-летнее расписание полетов, которое будет действовать до 26 октября текущего года. В период летней навигации запланированы регулярные рейсы по 34 направлениям, 9 из которых — международные. Полеты по ним будут выполнять 12 авиакомпаний», — пояснили в публикации на канале аэропорта. Самые востребованные у югорчан маршруты в этот период — прямые рейсы на курорты. Перелеты в Анталью (Турция), в соответствии с новым расписанием, осуществляются авиакомпаниями Azur air с конца апреля и Utair с 3 июня. Рейсы Azur air будут обслуживаться дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Вылеты самолетов Utair из Сургута буду осуществляться один раз в неделю по понедельникам в 06:55, из Антальи — в 12:20. Время в пути — 6 часов. Также Utair продолжает обслуживать рейсы в Дубай (ОАЭ) по субботам. Среди международных направлений из Сургута доступны Баку (Азербайджан), Бишкек (Киргизия), Ереван (Армения), Ош (Киргизия), Ташкент (Узбекистан), Фергана (Узбекистан) и Худжанд (Таджикистан). Частота полетов увеличится и на курорты России. Перелеты в Сочи авиакомпания Utair будет выполнять ежедневно, а Nordwind четыре раза в неделю — по вторникам, средам, субботам и воскресеньям. «Авиакомпания „Победа“ с апреля приступит к обслуживанию новых рейсов — в Волгоград и Саратов, полеты будут выполняться дважды в неделю, и в Казань — трижды в неделю. Также перевозчик увеличит частоту полетов между Сургутом и Махачкалой до двух рейсов в день», — пояснили в аэропорту Сургута. Также авиакомпания «Россия» с июня вводит дополнительный рейс FV 6444 в Санкт-Петербург. Он будет выполняться по средам, четвергам и воскресеньям. На период весенне-летнего расписания прямой рейс в Красноярск будет летать по понедельникам и четвергам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 31 марта аэропорт Сургута перешел на весенне-летнее расписание перелетов. Теперь сургутянам доступны прямые рейсы на курорты. Информация о смене расписания опубликована в telegram-канале аэропорта. «В воскресенье, 31 марта, Международный аэропорт Сургут перешел на весенне-летнее расписание полетов, которое будет действовать до 26 октября текущего года. В период летней навигации запланированы регулярные рейсы по 34 направлениям, 9 из которых — международные. Полеты по ним будут выполнять 12 авиакомпаний», — пояснили в публикации на канале аэропорта. Самые востребованные у югорчан маршруты в этот период — прямые рейсы на курорты. Перелеты в Анталью (Турция), в соответствии с новым расписанием, осуществляются авиакомпаниями Azur air с конца апреля и Utair с 3 июня. Рейсы Azur air будут обслуживаться дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Вылеты самолетов Utair из Сургута буду осуществляться один раз в неделю по понедельникам в 06:55, из Антальи — в 12:20. Время в пути — 6 часов. Также Utair продолжает обслуживать рейсы в Дубай (ОАЭ) по субботам. Среди международных направлений из Сургута доступны Баку (Азербайджан), Бишкек (Киргизия), Ереван (Армения), Ош (Киргизия), Ташкент (Узбекистан), Фергана (Узбекистан) и Худжанд (Таджикистан). Частота полетов увеличится и на курорты России. Перелеты в Сочи авиакомпания Utair будет выполнять ежедневно, а Nordwind четыре раза в неделю — по вторникам, средам, субботам и воскресеньям. «Авиакомпания „Победа“ с апреля приступит к обслуживанию новых рейсов — в Волгоград и Саратов, полеты будут выполняться дважды в неделю, и в Казань — трижды в неделю. Также перевозчик увеличит частоту полетов между Сургутом и Махачкалой до двух рейсов в день», — пояснили в аэропорту Сургута. Также авиакомпания «Россия» с июня вводит дополнительный рейс FV 6444 в Санкт-Петербург. Он будет выполняться по средам, четвергам и воскресеньям. На период весенне-летнего расписания прямой рейс в Красноярск будет летать по понедельникам и четвергам.