18 мая 2024

Тагильчанин на полной скорости влетел в бетонное ограждение. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В результате ДТП пострадали две несовершеннолетние девушки (архивное фото)
В результате ДТП пострадали две несовершеннолетние девушки (архивное фото) Фото:

На Серовском тракте около Нижнего Тагила (Свердловская область) в ночь на 19 мая водитель Lada Vesta потерял управление, выбрав небезопасную скорость, после чего столкнулся с бетонным ограждением, установленным у дороги. В результате ДТП пострадали две несовершеннолетние пассажирки машины, сообщили в УГИБДД Свердловской области.

«19-летний молодой человек, управляя автомобилем Lada Vesta, выбрал небезопасную скорость для движения в зоне проведения дорожных работ, вследствие чего не справился с управлением, допустил наезд на препятствие в виде временного бетонного ограждения. В результате ДТП двое пассажиров, 16-летние девушки, получили травмы различной степени тяжести», — говорится в telegram-канале ведомства. Пострадавших госпитализировали.

Автоинспекторы выяснили, что молодой человек вез подруг-студенток одного из колледжей домой на выходные дни. Водитель пояснил, что ехал по данному участку впервые и, проехав пластмассовые ограждения на месте ремонта, не заметил бетонные блоки, из-за чего столкнулся с ними.

По словам водителя, он не заметил бетонные конструкции на дороге
По словам водителя, он не заметил бетонные конструкции на дороге
Фото:

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На Серовском тракте около Нижнего Тагила (Свердловская область) в ночь на 19 мая водитель Lada Vesta потерял управление, выбрав небезопасную скорость, после чего столкнулся с бетонным ограждением, установленным у дороги. В результате ДТП пострадали две несовершеннолетние пассажирки машины, сообщили в УГИБДД Свердловской области. «19-летний молодой человек, управляя автомобилем Lada Vesta, выбрал небезопасную скорость для движения в зоне проведения дорожных работ, вследствие чего не справился с управлением, допустил наезд на препятствие в виде временного бетонного ограждения. В результате ДТП двое пассажиров, 16-летние девушки, получили травмы различной степени тяжести», — говорится в telegram-канале ведомства. Пострадавших госпитализировали. Автоинспекторы выяснили, что молодой человек вез подруг-студенток одного из колледжей домой на выходные дни. Водитель пояснил, что ехал по данному участку впервые и, проехав пластмассовые ограждения на месте ремонта, не заметил бетонные блоки, из-за чего столкнулся с ними.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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