На Серовском тракте около Нижнего Тагила (Свердловская область) в ночь на 19 мая водитель Lada Vesta потерял управление, выбрав небезопасную скорость, после чего столкнулся с бетонным ограждением, установленным у дороги. В результате ДТП пострадали две несовершеннолетние пассажирки машины, сообщили в УГИБДД Свердловской области.
«19-летний молодой человек, управляя автомобилем Lada Vesta, выбрал небезопасную скорость для движения в зоне проведения дорожных работ, вследствие чего не справился с управлением, допустил наезд на препятствие в виде временного бетонного ограждения. В результате ДТП двое пассажиров, 16-летние девушки, получили травмы различной степени тяжести», — говорится в telegram-канале ведомства. Пострадавших госпитализировали.
Автоинспекторы выяснили, что молодой человек вез подруг-студенток одного из колледжей домой на выходные дни. Водитель пояснил, что ехал по данному участку впервые и, проехав пластмассовые ограждения на месте ремонта, не заметил бетонные блоки, из-за чего столкнулся с ними.
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