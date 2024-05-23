Во Франции, проходящие переподготовку украинцы, открыто демонстрируют нацистскую символику. Об этом пишут французские журналисты.
«Украинские военные, проходившие переподготовку на территории Франции, открыто демонстрируют нацистскую символику», — пишет интернет-издание Mediapart. Журналисты сообщили о наличии татуировок у солдат с Украины, тренировавшихся в военном лагере Ла-Куртин. Кроме того, издание опубликовало снимки бойцов Вооруженных сил Украины, держащих в руках желто-синий флаг со свастикой по центру.
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Во Франции, проходящие переподготовку украинцы, открыто демонстрируют нацистскую символику. Об этом пишут французские журналисты. «Украинские военные, проходившие переподготовку на территории Франции, открыто демонстрируют нацистскую символику», — пишет интернет-издание Mediapart. Журналисты сообщили о наличии татуировок у солдат с Украины, тренировавшихся в военном лагере Ла-Куртин. Кроме того, издание опубликовало снимки бойцов Вооруженных сил Украины, держащих в руках желто-синий флаг со свастикой по центру.