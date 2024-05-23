Mediapart: украинские неонацисты проходят военное обучение во Франции

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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во Франции, проходящие переподготовку украинцы, открыто демонстрируют нацистскую символику. Об этом пишут французские журналисты.

«Украинские военные, проходившие переподготовку на территории Франции, открыто демонстрируют нацистскую символику», — пишет интернет-издание Mediapart. Журналисты сообщили о наличии татуировок у солдат с Украины, тренировавшихся в военном лагере Ла-Куртин. Кроме того, издание опубликовало снимки бойцов Вооруженных сил Украины, держащих в руках желто-синий флаг со свастикой по центру.

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Во Франции, проходящие переподготовку украинцы, открыто демонстрируют нацистскую символику. Об этом пишут французские журналисты. «Украинские военные, проходившие переподготовку на территории Франции, открыто демонстрируют нацистскую символику», — пишет интернет-издание Mediapart. Журналисты сообщили о наличии татуировок у солдат с Украины, тренировавшихся в военном лагере Ла-Куртин. Кроме того, издание опубликовало снимки бойцов Вооруженных сил Украины, держащих в руках желто-синий флаг со свастикой по центру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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