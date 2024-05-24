Замгенпрокурора РФ Зайцев помог челябинке-инвалиду получить лекарства

Заместитель Генпрокурора РФ Сергей Зайцев помог челябинке с ограниченными возможностями здоровья получить полагающиеся ей по закону лекарства. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, по его поручению была проведена проверка, по итогам которой главврачу больницы внесено представление об устранении нарушений.
«Женщина является инвалидом и подлежит лекарственному обеспечению за счет средств федерального бюджета. В том числе ей назначены к применению гепатопротекторы. Однако с октября прошлого года по апрель 2024 заявительница ими не обеспечена. После вмешательства прокуратуры и внесения представления главному врачу Городской клинической больницы № 8 Челябинска, женщине выданы необходимые препараты», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Там отметили, что о своей проблеме женщина рассказала Зайцеву во время личного приема. Ее ситуация не осталась без внимания.
Зайцев на постоянной основе встречается с гражданами. По итогам этих встреч назначаются проверки, которые заканчиваются устранением выявленных нарушений.
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