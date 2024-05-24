24 мая 2024

Bild: в Германии потребовали отменить все льготы для украинских дезертиров

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги Украины.stock, флаг украины, германия
Германский политик выступил против материальной поддержки украинских дезертиров Фото:

В ФРГ потребовали лишить льгот украинских мужчин призывного возраста, поскольку они не желают сражаться на фронте. С таким предложением выступил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн.

«Для тех, кто дезертирует, не может быть никаких льгот», — заявил Херрманн в интервью телеканалу Welt TV (входит в структуру Bild — прим URA.RU). Политик раскритиковал предоставление материальной помощи дезертирам.

Ранее украинские граждане с просроченными паспортами обратились в МВД Германии с просьбой выдать им замену документов. Однако глава МВД ФРГ Гессен Роман Посек заявил, что не видит достаточных оснований для этого шага. Посек также подчеркнул, что Германии необходимо подумать о том, как она может помочь Украине набрать достаточное количество кадров для армии. Важно поддерживать оборонную готовность Украины, отметил министр, добавив, что Германия стремится сохранить собственную безопасность.

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В ФРГ потребовали лишить льгот украинских мужчин призывного возраста, поскольку они не желают сражаться на фронте. С таким предложением выступил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн. «Для тех, кто дезертирует, не может быть никаких льгот», — заявил Херрманн в интервью телеканалу Welt TV (входит в структуру Bild — прим URA.RU). Политик раскритиковал предоставление материальной помощи дезертирам. Ранее украинские граждане с просроченными паспортами обратились в МВД Германии с просьбой выдать им замену документов. Однако глава МВД ФРГ Гессен Роман Посек заявил, что не видит достаточных оснований для этого шага. Посек также подчеркнул, что Германии необходимо подумать о том, как она может помочь Украине набрать достаточное количество кадров для армии. Важно поддерживать оборонную готовность Украины, отметил министр, добавив, что Германия стремится сохранить собственную безопасность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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