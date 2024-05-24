Bild: в Германии потребовали отменить все льготы для украинских дезертиров

25 мая 2024 в 02:15 Размер текста - 17 +

Германский политик выступил против материальной поддержки украинских дезертиров Фото: Официальный сайт президента Украины В ФРГ потребовали лишить льгот украинских мужчин призывного возраста, поскольку они не желают сражаться на фронте. С таким предложением выступил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн. «Для тех, кто дезертирует, не может быть никаких льгот», — заявил Херрманн в интервью телеканалу Welt TV (входит в структуру Bild — прим URA.RU). Политик раскритиковал предоставление материальной помощи дезертирам. Ранее украинские граждане с просроченными паспортами обратились в МВД Германии с просьбой выдать им замену документов. Однако глава МВД ФРГ Гессен Роман Посек заявил, что не видит достаточных оснований для этого шага. Посек также подчеркнул, что Германии необходимо подумать о том, как она может помочь Украине набрать достаточное количество кадров для армии. Важно поддерживать оборонную готовность Украины, отметил министр, добавив, что Германия стремится сохранить собственную безопасность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ФРГ потребовали лишить льгот украинских мужчин призывного возраста, поскольку они не желают сражаться на фронте. С таким предложением выступил министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн. «Для тех, кто дезертирует, не может быть никаких льгот», — заявил Херрманн в интервью телеканалу Welt TV (входит в структуру Bild — прим URA.RU). Политик раскритиковал предоставление материальной помощи дезертирам. Ранее украинские граждане с просроченными паспортами обратились в МВД Германии с просьбой выдать им замену документов. Однако глава МВД ФРГ Гессен Роман Посек заявил, что не видит достаточных оснований для этого шага. Посек также подчеркнул, что Германии необходимо подумать о том, как она может помочь Украине набрать достаточное количество кадров для армии. Важно поддерживать оборонную готовность Украины, отметил министр, добавив, что Германия стремится сохранить собственную безопасность.