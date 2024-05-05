МВД Германии не хочет спасать украинцев от призыва в армию

05 мая 2024 в 20:57 Размер текста - 17 +

Роман Посек сообщил, что Германии нужно обдумать, как помочь ВСУ набрать солдатов Фото: Министерство обороны Великобритании Украинские граждане с просроченными паспортами обратились в МВД Германии с просьбой выдать им замену документов. Однако глава МВД Гессена федеральной земли Гессен Роман Посек заявил, что не видит достаточных оснований для этого шага. «Я настроен скептически, потому что не вижу, чтобы условия для этого (выдачи альтернативных документов — прим. URA.RU) существовали. Украина не является несправедливым государством», — заявил Посек в беседе с немецким изданием Tagesschau. По его словам, такие документы выдаются лишь в случае, если обращение в родную страну кажется необоснованным. Посек также подчеркнул, что Германии необходимо подумать о том, как она может помочь Украине набрать достаточное количество кадров для армии. Важно поддерживать оборонную готовность Украины, отметил министр, добавив, что Германия стремится сохранить собственную безопасность. Посек назвал текущее положение «дилеммой». Ранее глава минобороны страны Рустем Умеров сообщил, что на Украине будут мобилизовывать граждан, которые покинули страну. По его словам, тех, кто не выполнит условия, коснутся санкции. Также правительство Украины запретило выдачу загранпаспортов военнообязанным за границей. Украинцам в возрасте от 18 до 60 лет, проживающим за пределами страны, требуется встать на воинский учет. Из-за этого украинские паспортные службы приостановили выдачу загранпаспортов военнообязанным и призывают мужчин вернуться на родину. Некоторые из них обратились за заменой документов в Германии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские граждане с просроченными паспортами обратились в МВД Германии с просьбой выдать им замену документов. Однако глава МВД Гессена федеральной земли Гессен Роман Посек заявил, что не видит достаточных оснований для этого шага. «Я настроен скептически, потому что не вижу, чтобы условия для этого (выдачи альтернативных документов — прим. URA.RU) существовали. Украина не является несправедливым государством», — заявил Посек в беседе с немецким изданием Tagesschau. По его словам, такие документы выдаются лишь в случае, если обращение в родную страну кажется необоснованным. Посек также подчеркнул, что Германии необходимо подумать о том, как она может помочь Украине набрать достаточное количество кадров для армии. Важно поддерживать оборонную готовность Украины, отметил министр, добавив, что Германия стремится сохранить собственную безопасность. Посек назвал текущее положение «дилеммой». Ранее глава минобороны страны Рустем Умеров сообщил, что на Украине будут мобилизовывать граждан, которые покинули страну. По его словам, тех, кто не выполнит условия, коснутся санкции. Также правительство Украины запретило выдачу загранпаспортов военнообязанным за границей. Украинцам в возрасте от 18 до 60 лет, проживающим за пределами страны, требуется встать на воинский учет. Из-за этого украинские паспортные службы приостановили выдачу загранпаспортов военнообязанным и призывают мужчин вернуться на родину. Некоторые из них обратились за заменой документов в Германии.