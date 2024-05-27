В Челябинске на собак надевают очки от солнца. Видео

Челябинская дворняга Базя прославилась среди местных жителей из-за очков
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Очки для собак мало чем отличаются от оптики лыжников и сноубордистов Фото:

В Челябинске на улицах все чаще встречаются собаки в модных солнцезащитных очках. Одна из таких питомцев дворняга Базя стала местной достопримечательностью. Очки, похожие на горнолыжное снаряжение, собаки носят не из-за моды, а чтобы не лишиться зрения.

«Базя, во время прогулок собирает максимальные восторги от прохожих, всем нравятся ее очки. Но носить их собака вынуждена из-за редкого заболевания роговицы, из-за которого глаза дворняги негативно реагируют на ультрафиолет. Без этого аксессуара Бази может ослепнуть», — пишет telegram-канал Shot.

Базя не единственная, кому челябинские ветеренарные врачи-офтальмологи назначили очки. Владельцы таких питомцев замечают, что другие собаки постоянно облаивают их модных псов при встрече.

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В Челябинске на улицах все чаще встречаются собаки в модных солнцезащитных очках. Одна из таких питомцев дворняга Базя стала местной достопримечательностью. Очки, похожие на горнолыжное снаряжение, собаки носят не из-за моды, а чтобы не лишиться зрения. «Базя, во время прогулок собирает максимальные восторги от прохожих, всем нравятся ее очки. Но носить их собака вынуждена из-за редкого заболевания роговицы, из-за которого глаза дворняги негативно реагируют на ультрафиолет. Без этого аксессуара Бази может ослепнуть», — пишет telegram-канал Shot. Базя не единственная, кому челябинские ветеренарные врачи-офтальмологи назначили очки. Владельцы таких питомцев замечают, что другие собаки постоянно облаивают их модных псов при встрече.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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