В Челябинске на улицах все чаще встречаются собаки в модных солнцезащитных очках. Одна из таких питомцев дворняга Базя стала местной достопримечательностью. Очки, похожие на горнолыжное снаряжение, собаки носят не из-за моды, а чтобы не лишиться зрения.
«Базя, во время прогулок собирает максимальные восторги от прохожих, всем нравятся ее очки. Но носить их собака вынуждена из-за редкого заболевания роговицы, из-за которого глаза дворняги негативно реагируют на ультрафиолет. Без этого аксессуара Бази может ослепнуть», — пишет telegram-канал Shot.
Базя не единственная, кому челябинские ветеренарные врачи-офтальмологи назначили очки. Владельцы таких питомцев замечают, что другие собаки постоянно облаивают их модных псов при встрече.
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